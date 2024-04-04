Фигурант дела о ввозе взрывчатых веществ под видом икон отправлен под стражу на два месяца

Источник РИА Новости: фигурант дела о контрабанде взрывчатки из Украины в Россию отправлен под арест на два месяца

Против фигуранта дела о попытке контрабанды взрывчатки из Украины в Россию через страны Европейского союза предъявлено обвинение. Об этом сообщил информированный источник агентству РИА Новости.

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По данным источника, 1 февраля Псковский городской суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток. 7 февраля ему было предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса России (незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Срок содержания под стражей был продлен до двух месяцев.

Согласно информации из судебной базы данных, обвиняемый, Дмитрий Гратий, имеет как российское, так и иностранное гражданство. Его иностранное гражданство закрыто в материалах суда, однако известно, что он имеет место жительства на территории иностранного государства и семью с двумя несовершеннолетними детьми. Предположительно, речь идет о гражданстве Молдавии.

Уголовное дело было возбуждено Федеральной службой безопасности. Согласно опубликованной ранее информации, в ходе досмотра груза, следовавшего по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, были обнаружены 27 самодельных бомб, замаскированных под православные иконы, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества промышленного производства и 91 электродетонатор.

Согласно апелляционному постановлению Псковского областного суда, задержание подозреваемого Гратия произошло 31 января 2024 года в 23:10. Суд также указал, что в отношении еще одного гражданина иностранного государства и неустановленных лиц ведется расследование по аналогичному эпизоду.

В настоящее время оперативные службы таможни, ФСБ и других ведомств проводят мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности других лиц, причастных к этому контрабандному каналу.