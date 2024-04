Фигурант дела о ввозе взрывчатых веществ под видом икон отправлен под стражу на два месяца

Против фигуранта дела о попытке контрабанды взрывчатки из Украины в Россию через страны Европейского союза предъявлено обвинение. Об этом сообщил информированный источник агентству РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0