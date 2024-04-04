Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как подружить кошку и собаку
Страховщики оказывают психологическую и медпомощь пострадавшим в "Крокусе"
Ирина Дубцова сфотографировалась с возлюбленной своего сына
Самые теплые моря в мире
Заражение человека вирусом герпеса обезьян впервые зарегистрировали в Гонконге
Голубые помпоны у этого красивого растения
В США назвали это десятилетие провальным для российской космической отрасли
Проблема лишних килограммов связана со стрессом
Премьер Министр Чолаку: я поддерживаю идею объединения Румынии и Молдовы
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках

Baza: пожилой мужчина с игрушечным автоматом пытался проникнуть в здание Администрации президента

Силовые структуры » МВД

По данным Baza пожилой мужчина с игрушечным автоматом предпринял попытку пройти в здание Администрации президента в Москве.

Baza: пожилой мужчина с игрушечным автоматом пытался проникнуть в здание Администрации президента
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно полученной информации, утром 3 апреля сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) заметили подозрительного человека возле здания на Ильинке. При нем был предмет, похожий на боевое оружие.

Когда неизвестный вошел в тамбур, охранники оперативно заблокировали двери с двух сторон и вызвали полицию.

Задержанным оказался 69-летний уроженец Украинской ССР Виктор Красивский. При нем находилась детская игрушка, представляющая собой черный автомат Калашникова с коричневым прикладом.

Красивский пояснил правоохранителям, что на протяжении 15 лет безуспешно пытается добиться личной встречи с Владимиром Путиным, однако ему всегда отказывают. На этот раз мужчина вновь решил попасть на прием, чтобы обсудить важные для него вопросы.

В итоге Красивского доставили в отделение полиции, а затем госпитализировали в психиатрическую клинику.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Лекорню настойчиво звонил Шойгу для объявления ультиматума Любовь Степушова Под Авдеевкой пожилые мобилизованные прикрывают "Азов"*, ожидается штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
Зеленский хочет остановить и обескровить российскую армию на Днепре
Захарова: неудача планов НАТО ухудшает безопасность во всем мире
Член Конгресса США выступила против выделения помощи Киеву
Продюсеры "Секретных материалов" хотели пригласить на главную роль Памелу Андерсон
Ежевично-медовый горчичный соус: рецепт приготовления
Консультант Госдепа США: страны НАТО тайно готовят отправку войск на Украину
Страховщики начали выплачивать компенсации пострадавшим в "Крокусе"
В Зимбабве случилась катастрофическая засуха, народ голодает
Rzeczpospolita: Марчин Масталерек взят под круглосуточную охрану МВД
Почти половина российских водителей отвлекается за рулём
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников