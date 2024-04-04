Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках

Baza: пожилой мужчина с игрушечным автоматом пытался проникнуть в здание Администрации президента

По данным Baza пожилой мужчина с игрушечным автоматом предпринял попытку пройти в здание Администрации президента в Москве.

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Согласно полученной информации, утром 3 апреля сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) заметили подозрительного человека возле здания на Ильинке. При нем был предмет, похожий на боевое оружие.

Когда неизвестный вошел в тамбур, охранники оперативно заблокировали двери с двух сторон и вызвали полицию.

Задержанным оказался 69-летний уроженец Украинской ССР Виктор Красивский. При нем находилась детская игрушка, представляющая собой черный автомат Калашникова с коричневым прикладом.

Красивский пояснил правоохранителям, что на протяжении 15 лет безуспешно пытается добиться личной встречи с Владимиром Путиным, однако ему всегда отказывают. На этот раз мужчина вновь решил попасть на прием, чтобы обсудить важные для него вопросы.

В итоге Красивского доставили в отделение полиции, а затем госпитализировали в психиатрическую клинику.