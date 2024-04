Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках

По данным Baza пожилой мужчина с игрушечным автоматом предпринял попытку пройти в здание Администрации президента в Москве.

