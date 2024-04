Украина или Тайвань? Армия США призовёт запасников и пенсионеров в войска

Армия США готовится начать отзыв ветеранов-пенсионеров для прохождения действительной военной службы в одной из трёх стран — на Тайване, Украине или в Израиле.

Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick is licensed under Public domain