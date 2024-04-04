Украина или Тайвань? Армия США призовёт запасников и пенсионеров в войска

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Директорат армии США готовится к мобилизации отставников и пенсионеров

Силовые структуры

Армия США готовится начать отзыв ветеранов-пенсионеров для прохождения действительной военной службы в одной из трёх стран — на Тайване, Украине или в Израиле.

Директорат армии США готовится к мобилизации отставников и пенсионеров
Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick is licensed under Public domain

Информация о незамеченном многими формуляре директората армии США появилась в аккаунте военного эксперта LivingDadJ в соцсети "Х"*.

Согласно обнародованным там документам, военные США выпустили руководство для подразделений о том, как они могут "восполнить нехватку войск путём отзыва ветеранов и пенсионеров на действительную службу в соответствии с указом 13223".

По сути этот прямой (исполнительный) указ президента США был выпущен сразу после терактов 9/11, утром 14 сентября 2001 года.

  1. Он давал военным полномочия начать призыв на действительную службу определённых офицеров и рядовых.
  2. Также по нему гражданские министры могут отзывать любого рядового офицера или рядового члена из запаса и отставки на действительную службу, а также задерживать на службе (не давать отставки) любого солдата, сколько бы он ни отслужил.
  3. Документ также позволяет увеличить (с учётом ограничений, установленных законом) количество военнослужащих, находящихся на действительной службе, сверх количества, на которое предусмотрены бюджеты министерства обороны.

В итоге данный документ сегодня стал основой для формуляра ALARACT 017/2024 по "Отзыву армейских пенсионеров [из запаса]”, который в конце марта опубликовал директорат армии США.

  • В нём прямо говорится (1.E. (U) AR 601-10), при каких обстоятельствах может быть применен "возврат на действительную службу отставных солдат армии в поддержку мобилизации и операций".
  • Остальные материалы говорят о возможности армии США в любой момент "немедленно перевести военнослужащих (из отставных) в статус действующих на 24 месяца",
  • Документы позволяют "отменить особые требования к офицерскому и сержантскому состав и ограничения по численности подразделений перед развертыванием".

Занятно, что в части поступил и юридический справочник (со ссылками на соответствующие разделы кодексов и законов США), которые позволяют вытаскивать солдат и офицеров на службу.

Видимо, это такая защита от "особо умных" пенсионеров, которые будут требовать "покажите основания для отправки меня из дома на войну!".

"Это действие предпринято в ответ на неуказанные потребности, возможно, связанные с текущими или ожидаемыми военными действиями. Эксперты обсуждают связь этой мобилизации с ситуациями в Израиле, на Украине или Тайване", — пояснили военспецы.

Комментариев от Пентагона и властей США про данный формуляр нет — никто не разъясняет, просто ли это "уточнение мобрезерва", подготовка ли к мобилизации всех, включая пенсионеров, или даже планы на войну.

* с весны 2022 года заблокирована в России решением Роскомнадзора

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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