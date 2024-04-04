Украина или Тайвань? Армия США призовёт запасников и пенсионеров в войска

Армия США готовится начать отзыв ветеранов-пенсионеров для прохождения действительной военной службы в одной из трёх стран — на Тайване, Украине или в Израиле.
Информация о незамеченном многими формуляре директората армии США появилась в аккаунте военного эксперта LivingDadJ в соцсети "Х"*.
Согласно обнародованным там документам, военные США выпустили руководство для подразделений о том, как они могут "восполнить нехватку войск путём отзыва ветеранов и пенсионеров на действительную службу в соответствии с указом 13223".
По сути этот прямой (исполнительный) указ президента США был выпущен сразу после терактов 9/11, утром 14 сентября 2001 года.
В итоге данный документ сегодня стал основой для формуляра ALARACT 017/2024 по "Отзыву армейских пенсионеров [из запаса]”, который в конце марта опубликовал директорат армии США.
Занятно, что в части поступил и юридический справочник (со ссылками на соответствующие разделы кодексов и законов США), которые позволяют вытаскивать солдат и офицеров на службу.
Видимо, это такая защита от "особо умных" пенсионеров, которые будут требовать "покажите основания для отправки меня из дома на войну!".
"Это действие предпринято в ответ на неуказанные потребности, возможно, связанные с текущими или ожидаемыми военными действиями. Эксперты обсуждают связь этой мобилизации с ситуациями в Израиле, на Украине или Тайване", — пояснили военспецы.
Комментариев от Пентагона и властей США про данный формуляр нет — никто не разъясняет, просто ли это "уточнение мобрезерва", подготовка ли к мобилизации всех, включая пенсионеров, или даже планы на войну.
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