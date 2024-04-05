Вооруженные Силы Украины готовят Харьков к военным действиям, заявил советник главы ДНР

Гагин: ВСУ подготавливают Харьков к боям

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с корреспондентами информационного агентства РИА Новости поделился сведениями о том, что украинские военные формирования осуществляют подготовку Харькова к потенциальным боевым действиям, в то время как гражданское население в спешке покидает населенный пункт.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Гагин отметил, что в настоящий момент наблюдается определенное перемещение мирных жителей за пределы Харькова. Он охарактеризовал данный процесс как панические настроения, охватившие город. По мнению советника главы ДНР, противоборствующая сторона, вероятно, предпринимает попытки подготовить Харьков к возможным военным столкновениям.

Собеседник информационного агентства выразил точку зрения, согласно которой значительная доля населения Харьковской области находится в ожидании освобождения от нацистского режима президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, советник Пушилина поделился информацией о том, что Вооруженные силы Украины наращивают свое присутствие в Харьковской области, концентрируясь ближе к границе с Белгородской областью Российской Федерации.