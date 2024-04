Вооруженные Силы Украины готовят Харьков к военным действиям, заявил советник главы ДНР

Your browser does not support the audio element.

Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с корреспондентами информационного агентства РИА Новости поделился сведениями о том, что украинские военные формирования осуществляют подготовку Харькова к потенциальным боевым действиям, в то время как гражданское население в спешке покидает населенный пункт.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic