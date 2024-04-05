ВСУ выпустили 22 000 снарядов по мирным объектам РФ с начала 2024-го года

Мирошник: украинская армия ударила 22 тысячами снарядов по гражданским объектам РФ с начала 2024-го года

Украинская армия ударила 22 тысячами снарядов по российским гражданским объектам с начала 2024-го года. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: defenseimagery.mil by Jacob H. Smith, U.S. Army

ВСУ били по территориям, прилегающих к линии боевого соприкосновения.

"За прошедшие три месяца украинские военные выпустили только по мирным объектам в прифронтовых территориях РФ минимум 22 000 боеприпасов", — рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что это около 250 снарядов в сутки или по 10 — каждый час.