Украинская армия ударила 22 тысячами снарядов по российским гражданским объектам с начала 2024-го года. Об этом пишут РИА Новости.
ВСУ били по территориям, прилегающих к линии боевого соприкосновения.
"За прошедшие три месяца украинские военные выпустили только по мирным объектам в прифронтовых территориях РФ минимум 22 000 боеприпасов", — рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он подчеркнул, что это около 250 снарядов в сутки или по 10 — каждый час.
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