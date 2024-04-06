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"Все вернется на круги своя": экстрасенс предсказала окончание СВО на Украине

Экстрасенс Янко: в конце года грядет большая перемена в зоне СВО

1:08
Силовые структуры » Военные новости

Украинский конфликт продолжает держать мир в напряжении. Российские бойцы удерживают инициативу, наступая практически на всей линии фронта.

Экстрасенс Янко: в конце года грядет большая перемена в зоне СВО
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Известная экстрасенс Галина Янко в беседе с "МК" сделала предсказание относительно развития событий в зоне конфликта на Украине.

Согласно ее словам, нам предстоит быть свидетелями коренного перелома, который наступит в ближайшее время. Этот перелом будет благоприятным для России и, по мнению Янко, заставит врагов понять, что Россию не победить. Независимо от количества поставок оружия и денежных средств, Россия останется стойкой.

"Все вернется на круги своя! Наши враги окончательно поймут, что Россию не сокрушить ни при каких условиях", — заявила Янко.

Экстрасенс также утверждает, что главаря украинских боевиков, Владимира Зеленского, ждет ответственность за кровопролитие, произошедшее в его стране. По предсказанию Галины Янко, в конце текущего года нас ожидает важное изменение.

 

"Зеленский "падет" головой вниз, потому что он давно продал себя темной силе", — подчеркивает экстрасенс.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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