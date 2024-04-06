Украинский конфликт продолжает держать мир в напряжении. Российские бойцы удерживают инициативу, наступая практически на всей линии фронта.
Известная экстрасенс Галина Янко в беседе с "МК" сделала предсказание относительно развития событий в зоне конфликта на Украине.
Согласно ее словам, нам предстоит быть свидетелями коренного перелома, который наступит в ближайшее время. Этот перелом будет благоприятным для России и, по мнению Янко, заставит врагов понять, что Россию не победить. Независимо от количества поставок оружия и денежных средств, Россия останется стойкой.
"Все вернется на круги своя! Наши враги окончательно поймут, что Россию не сокрушить ни при каких условиях", — заявила Янко.
Экстрасенс также утверждает, что главаря украинских боевиков, Владимира Зеленского, ждет ответственность за кровопролитие, произошедшее в его стране. По предсказанию Галины Янко, в конце текущего года нас ожидает важное изменение.
"Зеленский "падет" головой вниз, потому что он давно продал себя темной силе", — подчеркивает экстрасенс.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.