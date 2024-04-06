"Все вернется на круги своя": экстрасенс предсказала окончание СВО на Украине

Экстрасенс Янко: в конце года грядет большая перемена в зоне СВО

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинский конфликт продолжает держать мир в напряжении. Российские бойцы удерживают инициативу, наступая практически на всей линии фронта.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Известная экстрасенс Галина Янко в беседе с "МК" сделала предсказание относительно развития событий в зоне конфликта на Украине.

Согласно ее словам, нам предстоит быть свидетелями коренного перелома, который наступит в ближайшее время. Этот перелом будет благоприятным для России и, по мнению Янко, заставит врагов понять, что Россию не победить. Независимо от количества поставок оружия и денежных средств, Россия останется стойкой.

"Все вернется на круги своя! Наши враги окончательно поймут, что Россию не сокрушить ни при каких условиях", — заявила Янко.

Экстрасенс также утверждает, что главаря украинских боевиков, Владимира Зеленского, ждет ответственность за кровопролитие, произошедшее в его стране. По предсказанию Галины Янко, в конце текущего года нас ожидает важное изменение.