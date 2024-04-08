Террористы из "Крокус Сити Холла" назвали имя куратора

Террористов из "Крокуса" курировал некий Сайфулло

Четверо террористов, схваченных в Брянском лесу после теракта 22 марта в Красногорске, дают показания и назвали имя куратора.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Это некий Сайфулло, его личность устанавливается. Злоумышленники сказали, что это именно он указал им место и время теракта, а также давал указания касательно бегства с места преступления. Он направил их в Киев, где им должны были выплатить по 1 миллиону рублей. Любопытно, что эти детали отличаются от тех, что говорили террористы на предварительном допросе, ещё в лесу, утром 23 марта. Тогда один из них говорил, что ему должны были заплатить 500 000 рублей, куратора он якобы по имени не знал и просто "слушал проповедника", после чего с ним связался его "помощник" "без имени, без ничего".

Российские военные зафиксировали, что в ночь на 23 марта на украинской границе на двух участках произошло разминирование, стало быть, готовились к принятию террористов.