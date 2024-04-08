Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автовладельцы, чьи автомобили затонули из-за разрушения дамбы в Орске, могут остаться без компенсации
Как защитить картофель от фузариоза
Как избежать ловушек в протоколе и защитить свои права
Эксперты рассказали, что делать, если некуда деть щенка
Масло перечной мяты для волос: ключ к здоровому росту и блеску
Планку полезно выполнять для снижения давления
Отпуск на колесах: почему автотуристам необходимо купить полис КАСКО
SimpleWine: больше половины россиян не сомневаются в хорошем качестве отечественных вин
Где можно отдохнуть весной по цене тура в Египет
Террористы из "Крокус Сити Холла" назвали имя куратора

Террористов из "Крокуса" курировал некий Сайфулло

Силовые структуры » ФСБ

Четверо террористов, схваченных в Брянском лесу после теракта 22 марта в Красногорске, дают показания и назвали имя куратора.

Террористов из "Крокуса" курировал некий Сайфулло
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Это некий Сайфулло, его личность устанавливается. Злоумышленники сказали, что это именно он указал им место и время теракта, а также давал указания касательно бегства с места преступления. Он направил их в Киев, где им должны были выплатить по 1 миллиону рублей. Любопытно, что эти детали отличаются от тех, что говорили террористы на предварительном допросе, ещё в лесу, утром 23 марта. Тогда один из них говорил, что ему должны были заплатить 500 000 рублей, куратора он якобы по имени не знал и просто "слушал проповедника", после чего с ним связался его "помощник" "без имени, без ничего". 

Российские военные зафиксировали, что в ночь на 23 марта на украинской границе на двух участках произошло разминирование, стало быть, готовились к принятию террористов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Сводка с фронта: в Часов Яре ВС РФ расширяют плацдарм, партизаны Одессы наводят на цели
Сводка с фронта: в Часов Яре ВС РФ расширяют плацдарм, партизаны Одессы наводят на цели
Последние материалы
Как избежать ловушек в протоколе и защитить свои права
Эксперты рассказали, что делать, если некуда деть щенка
Масло перечной мяты для волос: ключ к здоровому росту и блеску
Планку полезно выполнять для снижения давления
Отпуск на колесах: почему автотуристам необходимо купить полис КАСКО
SimpleWine: больше половины россиян не сомневаются в хорошем качестве отечественных вин
Где можно отдохнуть весной по цене тура в Египет
Кинологи рассказали, как собаки читают ваши мысли
Бодибилдер рассказал, как лучше отдыхать во время тренировки
Правда о том, почему вас могут остановить на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников