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Это станет падением еще одной украинской "крепости": ВСУ придётся сдать Часов Яр

Advance: ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр

0:48
Силовые структуры » Военные новости

Обозреватель хорватского издания Advance, Антун Роша, выразил мнение, что Вооруженным Силам Украины неизбежно придется сдать Часов Яр с серьезными последствиями.

Advance: ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По мнению журналиста, потеря этой укрепленной позиции станет еще одним ударом для Киева и сравнима к падению другой "крепости" украинских сил — Авдеевки.

Роша отметил, что рано или поздно Украина может уступить любую укрепленную точку.

Журналист утверждает, что Вооруженным Силам Украины не удастся остановить продвижение России на запад и предполагает, что фронт будет двигаться в направлении, невыгодном для Киева.

По его прогнозу, с каждой новой потерей давление на украинскую столицу усилится, что приведет к признанию поражения и началу переговоров с Россией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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