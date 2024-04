Это станет падением еще одной украинской "крепости": ВСУ придётся сдать Часов Яр

Your browser does not support the audio element.

Обозреватель хорватского издания Advance, Антун Роша, выразил мнение, что Вооруженным Силам Украины неизбежно придется сдать Часов Яр с серьезными последствиями.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license