Обозреватель хорватского издания Advance, Антун Роша, выразил мнение, что Вооруженным Силам Украины неизбежно придется сдать Часов Яр с серьезными последствиями.
По мнению журналиста, потеря этой укрепленной позиции станет еще одним ударом для Киева и сравнима к падению другой "крепости" украинских сил — Авдеевки.
Роша отметил, что рано или поздно Украина может уступить любую укрепленную точку.
Журналист утверждает, что Вооруженным Силам Украины не удастся остановить продвижение России на запад и предполагает, что фронт будет двигаться в направлении, невыгодном для Киева.
По его прогнозу, с каждой новой потерей давление на украинскую столицу усилится, что приведет к признанию поражения и началу переговоров с Россией.
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