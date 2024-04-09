ТАСС: Удар ВС РФ по Ж/Д составу уничтожил подкрепление ВСУ в районе Константиновки ДНР

ВС РФ нанесли удар по Ж/Д составу с подкреплением ВСУ

Согласно сообщению ТАСС, в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики был нанесен ракетный удар по железнодорожному составу, перевозившему подкрепление для Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Константиновка.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

По информации источников в силовых структурах, целью ракетного удара стал состав, на котором двигались резервы противника в направлении Дружковки. Кроме того, в том же районе были поражены несколько скоплений украинской пехоты.