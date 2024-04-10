MTA: фортеция Харьков падёт до 4 июля, национального праздника США

MTA: русские возьмут Харьков летом, а Одессу — до конца 2024 года

По данным еженедельной рассылки Army Times (Military), Харьков падёт летом 2024 года.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Город уже стоит на грани энергетического коллапса. Также, по данным специалистов, значительная часть деловой и управленческой элиты уже покинула город, наряду с частью населения.

Эксперты, цитируемые в рассылке, предупреждают о возможности падения города-"фортеции" (крепости) до 4 июля — и в случае сопротивления со стороны ВСУ российским войскам последствия могут быть катастрофическими.

По мнению военных аналитиков, в боях Харьков потеряет до 80% военных, промышленных и административных объектов, а также часть бывшей жилой застройки.

Отметим, что ранее Army Times (Military) публиковали сбывшиеся позже прогнозы о сроках освобождения ВС РФ ряда поселков и городов на различных направлениях.

Также они писали, что "Россия может принять решение о ликвидации глав украинских СБУ* и ГУР** за их действия в отношении мирного населения". Это также подтверждается — с подобными данными на днях выступили источники "РБК-Украина"***.

Отставные представители спецслужб Запада и стран НАТО отметили — "русским нужно взять Одессу, Николаев, Харьков и приморские регионы в целях обеспечения их стратегической безопасности". По их прогнозам, это произойдёт уже в 2024-25 годах.

* директор СБУ Василий Малюк внесён Росфинмониторингом в списки экстремистов и террористов

** директор ГРУ Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в списки экстремистов и террористов

*** СМИ "РБК-Украина" заблокировано в России по решению Роскомнадзора с 29 января 2016 года