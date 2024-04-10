"Я даже не служил": украинский футболист попал на фронт за отказ покупать технику для военкомата

Бывший полузащитник украинского клуба "Ингулец" Николай Стеценко вспомнил неприятный эпизод из своей жизни, когда его отказ привел к тому, что он оказался на фронте.
По словам футболиста, он отказался покупать четыре пикапа для Малиновского военкомата в Одессе по требованию военкома.
Он рассказал, что представители клуба пытались помочь ему, убеждая военкомат, что футболист даже не служил. Но военком Малиновского военкомата Вячеслав Кушнеров, который позднее попался на взятках и был уволен, поставил условие.
Основным требованием для того, чтобы избежать службы, была необходимость приобрести и передать четыре пикапа для военкомата. Сумма, которую потребовали, оказалась слишком высокой для клуба.
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