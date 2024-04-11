Пентагон пытается, но ничего не выходит: в США заявили о борьбе с использованием ВС РФ спутников Starlink

Defence One: Пентагон пытается не допустить использования Starlink ВС РФ

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Пентагон активно занимается противодействием потенциальному использованию российскими военными систем спутниковой интернет-связи Starlink.

Фото: Starlink Lieferumfang by Tim Reckmann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это стало ясно из сообщения издания Defence One, которое ссылается на помощника главы Пентагона Джона Пламба. По его словам, Пентагон сотрудничает как с Украиной, так и с SpaceX, чтобы предотвратить возможное использование Россией этой технологии.

Согласно материалу Defence One, Пламб подчеркнул, что Пентагон активно трудится над этим вопросом. Тем не менее, у Пентагона нет полномочий заставить SpaceX прекратить обслуживание комплексов Starlink, находящихся в России. По мнению Пламба, Россия приобретает спутники Starlink на черном рынке, что делает контроль над их использованием более сложным.

Интерес к этому вопросу возник в свете предположений о том, что SpaceX, компания Илона Маска, продавала терминалы спутникового интернета в Россию. Однако сам Маск утверждает обратное, отрицая любое прямое или косвенное предоставление технологии Starlink российским структурам.