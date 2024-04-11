Пентагон пытается, но ничего не выходит: в США заявили о борьбе с использованием ВС РФ спутников Starlink

Пентагон активно занимается противодействием потенциальному использованию российскими военными систем спутниковой интернет-связи Starlink.
Это стало ясно из сообщения издания Defence One, которое ссылается на помощника главы Пентагона Джона Пламба. По его словам, Пентагон сотрудничает как с Украиной, так и с SpaceX, чтобы предотвратить возможное использование Россией этой технологии.
Согласно материалу Defence One, Пламб подчеркнул, что Пентагон активно трудится над этим вопросом. Тем не менее, у Пентагона нет полномочий заставить SpaceX прекратить обслуживание комплексов Starlink, находящихся в России. По мнению Пламба, Россия приобретает спутники Starlink на черном рынке, что делает контроль над их использованием более сложным.
Интерес к этому вопросу возник в свете предположений о том, что SpaceX, компания Илона Маска, продавала терминалы спутникового интернета в Россию. Однако сам Маск утверждает обратное, отрицая любое прямое или косвенное предоставление технологии Starlink российским структурам.
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