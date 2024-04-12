"Генерал Армагеддон" возвращается? Имя Сергея Суровикина звучит всё чаще

Российская армия вернулась к тактике "генерала Армагеддона" — Сергея Суровикина

Имя генерала Сергея Суровикина в последнее всё чаще появляется в медиа, а методы "генерала Армагеддона" опять в деле — ВС РФ перешли к старой тактике.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Всё это порождает слухи, что он возвращается и скоро снова присоединится к руководящему составу на СВО.

Слухи о возвращении распространили Telegram-каналы, которые утверждали, что сейчас готовится возвращение Суровикина и уже летом он займётся националистами киевского режима. Сегодня, по предварительным данным, он находится в Алжире, где работает на благо державы, пишет "Царьград".

Но необходимо отметить, что данные Telegram-каналы уже попадались на фейках, а значит, всю информацию нужно перепроверять. Помимо этого, надо учесть, что против "генерала Армагеддона" развёрнута информкампания, да и вообще вокруг его имени всегда много спекуляций.

Однако нельзя не признавать, что возвращение Сергея Суровикина было бы весьма кстати. Он прочно ассоциируется со "своей" линией обороны, которую ВСУ так и не смогли прорвать в летнем контрнаступлении. Также Суровикин запомнился ударами по украинским энергообъектам. Именно благодаря срыву переброски врага, поставку вооружения и производство БПЛА, Суровикин и получил в СМИ Запада прозвище "генерал Армагеддон".

Сегодня российские ВС снова вернулись к этой тактике, подытожил телеканал.