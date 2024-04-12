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Мужчину, который прикурил сигарету от пламени Вечного огня в Ленинградской области, задержали

Мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня под Петербургом

0:48
Силовые структуры

Гражданина, который 11 апреля решил прикурить папиросу от пламени Вечного огня в городе Кириши, недалеко от Санкт-Петербурга, задержали полицейские.

Мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня под Петербургом
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров is licensed under public domain

Мужчина тем самым осквернил мемориал павшим в Великой Отечественной войне. Отметим, что вечный огонь установлен в сквере Победы Киришей.

"Полиция задержала предполагаемого преступника. В осквернении мемориала подозревают 29-летнего местного жителя. Он, в нетрезвом состоянии был в парке и прикурил сигарету от пламени Вечного огня", — пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию пресс-службы ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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