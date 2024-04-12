Мужчину, который прикурил сигарету от пламени Вечного огня в Ленинградской области, задержали

Гражданина, который 11 апреля решил прикурить папиросу от пламени Вечного огня в городе Кириши, недалеко от Санкт-Петербурга, задержали полицейские.
Мужчина тем самым осквернил мемориал павшим в Великой Отечественной войне. Отметим, что вечный огонь установлен в сквере Победы Киришей.
"Полиция задержала предполагаемого преступника. В осквернении мемориала подозревают 29-летнего местного жителя. Он, в нетрезвом состоянии был в парке и прикурил сигарету от пламени Вечного огня", — пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию пресс-службы ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
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