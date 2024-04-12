"Особая конструкция": описаны характеристики редкого бронеавтомобиля "Клоп", который ФСБ применила при задержании коррупционеров из "Россетей"

Военный эксперт Герасимов назвал "Клоп" идеальной машиной для городских спецопераций

Редкий бронеавтомобиль "Клоп", который ФСБ России применила при задержании коррупционеров из "Россетей", является идеальной машиной для городских специальных операций. Об этом Pravda.Ru рассказал военный эксперт Игорь Герасимов.

Фото: YouTube by TEHNORUSSIA

По его словам, необходимость создания бронеавтомобиля "Клоп" — тактического броневика — появилась в 90-х и 2000-х годах.

"У нас не было такого класса автомобилей, весь наш спецназ ездил либо в боевых условиях на бронетранспортерах, ну, в крайнем случае, БРДМ, а в городских, как правило, использовали обычные джипы. Когда я служил ещё в спецподразделении, у нас были обычные джипы, которые использовали для проведения специальных операций. Жизнь на месте не стояла, видимо, ориентируясь, на американцев, у которых в "Буре в пустыне", Афганистане, Ираке тогда ещё пошли Hummer, мы начали разрабатывать у себя смесь таких тактических броневиков", — рассказал он.

Как рассказал собеседник Pravda.Ru, у "Клопа" хорошая противопульная защита, бронированные стёкла и противоминное днище.

"Там особая конструкция, по крайней мере, производители позиционируют так себя. Для проведения в городских условиях, по моему мнению, это хорошая машина, да. То, что используют при задержании коррупционеров, это просто техника находится на штатном расписании у сотрудников центра специального назначения, поэтому и используют. Так как понятно, что необходимости использовать такую машину специально для задержания коррупционеров нет. Просто штатное расписание при проведении специальных операций таково, что когда другого варианта нет, сотрудники их используют. Там нет ни пулеметов, ни гранатометов, есть цифровое оснащение, видеокамерами и штатное оружие для сотрудников", — добавил он.

Броня этой машины имеет сложную структуру и свой состав.

"Форма такая необычная, плюс обзорность для проведения специальных операций, удобство размещения сотрудников и удобство покидания машины при необходимости. Есть четыре боковые двери и задняя — выходы, что на обычных бронетранспортерах, БРДМ не предусмотрено. Как было в машине в пехоте", — продолжил военный эксперт.

Герасимов также добавил, что "Клопу" не хватает таких средств как оптика и электронная аппаратура для тех операций, которые сейчас проводит ФСБ.