"Клоп" вышел на охоту. ФСБ применила редкий бронеавтомобиль при задержании коррупционеров
ФСБ РФ использовала броневик "Клоп" при поимке коррупционеров
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При задержании коррупционеров из "Россетей" ФСБ России применила редкий бронеавтомобиль "Клоп", специально разработанный для Центра спецназначения службы, сообщили РИА Новости.
Второе название машины — "Фалькатус" (по названию древнего меча фалькаты).
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Броневик ФСБ "Фалькатус", он же "Клоп", он же "Каратель", он же "Антиградиент"
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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