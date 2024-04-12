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"Клоп" вышел на охоту. ФСБ применила редкий бронеавтомобиль при задержании коррупционеров

ФСБ РФ использовала броневик "Клоп" при поимке коррупционеров

0:15
Силовые структуры

При задержании коррупционеров из "Россетей" ФСБ России применила редкий бронеавтомобиль "Клоп", специально разработанный для Центра спецназначения службы, сообщили РИА Новости.

Второе название машины — "Фалькатус" (по названию древнего меча фалькаты).

Броневик ФСБ "Фалькатус", он же "Клоп", он же "Каратель", он же "Антиградиент"
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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