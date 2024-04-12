МО РФ отчиталось об успехах батальона имени Судоплатова — бойцы уничтожили более 15 украинских солдат и 3 наблюдательных пнукта

МО: Батальон Судоплатова уничтожил три наблюдательных пункта ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бойцы батальона имени легендарного советского разведчика Павла Судоплатова отличились новой успешной операцией на Запорожском направлении.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Как сообщает Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале, военнослужащие этого добровольческого формирования уничтожили три вражеских наблюдательных пункта и более 15 украинских солдат.

Батальон имени Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года. Он носит имя легендарного сотрудника советских органов госбезопасности, который активно боролся с украинским национализмом и в годы Великой Отечественной руководил разведывательно-диверсионной работой в тылу гитлеровских захватчиков.