Бойцы батальона имени легендарного советского разведчика Павла Судоплатова отличились новой успешной операцией на Запорожском направлении.
Как сообщает Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале, военнослужащие этого добровольческого формирования уничтожили три вражеских наблюдательных пункта и более 15 украинских солдат.
Батальон имени Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года. Он носит имя легендарного сотрудника советских органов госбезопасности, который активно боролся с украинским национализмом и в годы Великой Отечественной руководил разведывательно-диверсионной работой в тылу гитлеровских захватчиков.
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