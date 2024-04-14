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NBC: в США считают, что израильтяне "не всегда принимают лучшие стратегические решения"

США обеспокоены тем, что Израильский ответ на атаку Ирана будет слишком рискованным

0:47
Силовые структуры » Военные новости

Вашингтон обеспокоен тем, что Израиль ответит на атаку Ирана без учета возможных последствий, пишет NBC со ссылкой на американских чиновников.

США обеспокоены тем, что Израильский ответ на атаку Ирана будет слишком рискованным
Фото: web.archive.org by pcwiles is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В том числе и в связи с этим, Джо Байден провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. В администрации США уточнили, что детали переговоров будут обнародованы позже.

По данным телеканала NBC, в администрации Байдена после атаки Израиля на консульство Ирана считают, что израильтяне "не всегда принимают лучшие стратегические решения".

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что ответ Израиля на удар Ирана дронами и ракетами будет координироваться с союзниками. При этом не уточнив, с какими именно союзниками Тель-Авив намерен координировать свои действия.

Тем временем, по данным катарского телеканала Al Jazeera, с территории Ливана в направлении Израиля запущены новые ракеты.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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