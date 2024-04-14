NBC: в США считают, что израильтяне "не всегда принимают лучшие стратегические решения"

Вашингтон обеспокоен тем, что Израиль ответит на атаку Ирана без учета возможных последствий, пишет NBC со ссылкой на американских чиновников.
В том числе и в связи с этим, Джо Байден провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. В администрации США уточнили, что детали переговоров будут обнародованы позже.
По данным телеканала NBC, в администрации Байдена после атаки Израиля на консульство Ирана считают, что израильтяне "не всегда принимают лучшие стратегические решения".
Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что ответ Израиля на удар Ирана дронами и ракетами будет координироваться с союзниками. При этом не уточнив, с какими именно союзниками Тель-Авив намерен координировать свои действия.
Тем временем, по данным катарского телеканала Al Jazeera, с территории Ливана в направлении Израиля запущены новые ракеты.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.