"Война против БРИКС": в Европе шокированы словами Зеленского про Иран

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в призыве к началу мировой войны НАТО против стран БРИКС.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication