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Филиппо: Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС

Силовые структуры » Военные новости

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в призыве к началу мировой войны НАТО против стран БРИКС.

Филиппо: Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эту информацию он озвучил в социальных сетях, отреагировав на высказывания Зеленского о необходимости общего ответа на действия России и Ирана.

"Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к "единому глобальному ответу Ирану и России"! Короче говоря, он призывает к мировой войне НАТО против БРИКС!" — написал Филиппо.

Политик выразил убеждение, что такая позиция украинского лидера не является удивительной, поскольку ее, по его мнению, разделяют и защитники Зеленского. Он также призвал не попадать "в эту грубую ловушку" и воздерживаться от принятия решений, которые могут провоцировать мировой конфликт.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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