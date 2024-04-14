Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в призыве к началу мировой войны НАТО против стран БРИКС.
Эту информацию он озвучил в социальных сетях, отреагировав на высказывания Зеленского о необходимости общего ответа на действия России и Ирана.
"Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к "единому глобальному ответу Ирану и России"! Короче говоря, он призывает к мировой войне НАТО против БРИКС!" — написал Филиппо.
Политик выразил убеждение, что такая позиция украинского лидера не является удивительной, поскольку ее, по его мнению, разделяют и защитники Зеленского. Он также призвал не попадать "в эту грубую ловушку" и воздерживаться от принятия решений, которые могут провоцировать мировой конфликт.
Также повысился гонорар сына шансонье.