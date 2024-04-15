Украинскую женщину-снайпера с позывным Виски ликвидировали в Донецкой области

Женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко ликвидировали в Донецкой области

Стали известны подробности того, как ликвидировали женщину-снайпера из 53 отдельной механизированной бригады украинской армии Екатерину Шинкаренко в ходе СВО. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источники.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Женщина с позывным Виски погибла 22 февраля 2024 года. Военнослужащую ВСУ ликвидировали, когда украинская армия отходила из Авдеевки на участке Ласточкино — Северное.

Как сообщает агентство, ссылаясь на источники, солдаты ВСУ при отступлении бросали погибших. В связи с этим тело Екатерины Шинкаренко лежало глубоко в тылу. На Украину тело погибшей привезли только на прошлой неделе, а 13 апреля была установлена ее личность.