Украинскую женщину-снайпера с позывным Виски ликвидировали в Донецкой области

Стали известны подробности того, как ликвидировали женщину-снайпера из 53 отдельной механизированной бригады украинской армии Екатерину Шинкаренко в ходе СВО. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источники.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license