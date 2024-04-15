Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд утвердил приговор восьми калининградцам, сбежавшим из зоны СВО
Высокую пенсию на Украине получают 12 процентов пенсионеров
Израиль допускается к Играм под своим флагом, так как он не "нападающая сторона"
Стало известно, как Александр Петров относится к своему коллеге Юрию Борисову
Россиянам рассказали, что приседания отлично тренируют ягодицы
Замена выхлопной системы: что грозит автовладельцам?
Галкин* обратился к Пугачёвой в честь её юбилея
Викторов считает, что Ближний Восток втянется в войну, следуя принципу око за око
Российский снайпер заявил об уничтожении солдата ВСУ на расстоянии трёх километров
Украинскую женщину-снайпера с позывным Виски ликвидировали в Донецкой области

Женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко ликвидировали в Донецкой области

Силовые структуры » Военные новости

Стали известны подробности того, как ликвидировали женщину-снайпера из 53 отдельной механизированной бригады украинской армии Екатерину Шинкаренко в ходе СВО. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источники.

Женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко ликвидировали в Донецкой области
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Женщина с позывным Виски погибла 22 февраля 2024 года. Военнослужащую ВСУ ликвидировали, когда украинская армия отходила из Авдеевки на участке Ласточкино — Северное.

Как сообщает агентство, ссылаясь на источники, солдаты ВСУ при отступлении бросали погибших. В связи с этим тело Екатерины Шинкаренко лежало глубоко в тылу. На Украину тело погибшей привезли только на прошлой неделе, а 13 апреля была установлена ее личность.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Готовится окружение Работино, в Славянске уничтожены первые французские наёмники Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Готовится окружение Работино, в Славянске уничтожены первые французские наёмники
Названы самые непослушные породы собак
Оладьи с бананом и творогом: готовим вкусняшку
Оказание услуг в клинике хирурга Тимура Хайдарова приостановлено по решению следствия
На Авдеевском направлении была ликвидирована снайперша ВСУ "Виски"
SHOT: рэпер Jah Khalib решил возобновить концертную деятельность в России
Двусторонний скотч на щётке поможет в уборке в труднодоступных местах
В США предложили чаще располагать станции 5G для снижения экологического вреда
Сергей Чернышев допускает, что россияне не примут участие в Олимпиаде
Ещё один поступок, который показывает, насколько простым и добродушным человеком был Евгений Леонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников