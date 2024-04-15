В России ужесточат наказание за порчу имущества

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Порча имущества, вызванная экстремистскими мотивами, будет наказываться сроком до пяти лет

Силовые структуры » МВД

Согласно новым поправкам в Уголовный кодекс РФ в состав преступления, предусмотренного 167 УК РФ "Порча чужого имущества" добавляется отягчающее обстоятельство в виде религиозной, национальной или расовой ненависти. 

Порча имущества, вызванная экстремистскими мотивами, будет наказываться сроком до пяти лет
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

Если следствием и судом будет доказано, что преступление было совершено из вышеустановленных экстремистских мотивов, то срок наказания составит до пяти лет. 

Таким образом, планируется отделить хулиганские и личные мотивы порчи имущества от экстремистских, разделив эти деяния по принципу общественной опасности. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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