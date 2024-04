В России ужесточат наказание за порчу имущества

Согласно новым поправкам в Уголовный кодекс РФ в состав преступления, предусмотренного 167 УК РФ "Порча чужого имущества" добавляется отягчающее обстоятельство в виде религиозной, национальной или расовой ненависти.

Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain