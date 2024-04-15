В России ужесточат наказание за порчу имущества

Согласно новым поправкам в Уголовный кодекс РФ в состав преступления, предусмотренного 167 УК РФ "Порча чужого имущества" добавляется отягчающее обстоятельство в виде религиозной, национальной или расовой ненависти.
Если следствием и судом будет доказано, что преступление было совершено из вышеустановленных экстремистских мотивов, то срок наказания составит до пяти лет.
Таким образом, планируется отделить хулиганские и личные мотивы порчи имущества от экстремистских, разделив эти деяния по принципу общественной опасности.
Также повысился гонорар сына шансонье.