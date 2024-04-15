Киев больше не в состоянии защитить стратегические объекты от ударов при помощи ПВО

NZZ: Украина больше не может защитить стратегически важные объекты при помощи ПВО

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Украина больше не способна защитить стратегически важные объекты при помощи ПВО. Для этого нет боеприпасов. Об этом сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

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"Киев с воздуха больше не может защищать некоторые стратегически важные объекты, которые атакует Россия", — пишет РИА Новости, ссылаясь на газеты NZZ.

В небе над Украиной в минувшие недели ситуация заметно стала хуже. Причем месяц назад Киеву удавалось сдерживать удары.

В статье также сказано, что скорее всего произошло то, чего долгое время боялись эксперты: боеприпасы украинских ПВО в большей мере исчерпаны.