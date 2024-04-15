Киев больше не в состоянии защитить стратегические объекты от ударов при помощи ПВО

Украина больше не способна защитить стратегически важные объекты при помощи ПВО. Для этого нет боеприпасов. Об этом сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
"Киев с воздуха больше не может защищать некоторые стратегически важные объекты, которые атакует Россия", — пишет РИА Новости, ссылаясь на газеты NZZ.
В небе над Украиной в минувшие недели ситуация заметно стала хуже. Причем месяц назад Киеву удавалось сдерживать удары.
В статье также сказано, что скорее всего произошло то, чего долгое время боялись эксперты: боеприпасы украинских ПВО в большей мере исчерпаны.
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