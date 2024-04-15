В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от конфликта Израиля с Ираном

В официальном заявлении Белого дома было заявлено, что конфликт на Украине существенно отличается от сложившейся ситуации вокруг Израиля, что делает неприемлемым прямое участие США в отражении воздушных атак.
В минувшую субботу американские военные перехватили иранские беспилотники и ракеты, направлявшиеся в сторону Израиля в ответ на бомбардировку иранского консульства в Сирии.
"Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз", — сказал на брифинге Белого дома координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он напомнил, что с самого начала конфликта на Украине президент США Джо Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты не планируют вступать в него "в боевой роли".
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.