В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от конфликта Израиля с Ираном

Кирби: украинский конфликт отличается от ситуации вокруг Израиля

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В официальном заявлении Белого дома было заявлено, что конфликт на Украине существенно отличается от сложившейся ситуации вокруг Израиля, что делает неприемлемым прямое участие США в отражении воздушных атак.

Фото: unsplash.com by Бен Уайт is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

В минувшую субботу американские военные перехватили иранские беспилотники и ракеты, направлявшиеся в сторону Израиля в ответ на бомбардировку иранского консульства в Сирии.

"Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз", — сказал на брифинге Белого дома координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Он напомнил, что с самого начала конфликта на Украине президент США Джо Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты не планируют вступать в него "в боевой роли".