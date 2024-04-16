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Удар он принял на себя: водитель-механик одного из медвзводов армии России Михаил Торгашев закрыл собой группу раненых солдат от удара дрона ВСУ

Военкор Коц: солдат ВС РФ закрыл собой от удара ВСУ группу раненых товарищей

0:54
Силовые структуры » Военные новости

Водитель-механик одного из медицинских взводов российской армии, Михаил Торгашев, проявил героизм, защищая группу раненых солдат от удара беспилотника ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц, цитируемый изданием "Комсомольская правда".

Военкор Коц: солдат ВС РФ закрыл собой от удара ВСУ группу раненых товарищей
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам Коца, во время атаки дрона Торгашев быстро реагировал, развернувшись лицом к угрозе и перекрыв пространство между транспортными средствами. Он буквально закрыл телом раненых бойцов, позволив им избежать удара беспилотника. Благодаря этому подвигу российские солдаты смогли выжить.

Ранее, 16 апреля, поступила информация о поражении российскими Вооруженными Силами украинской скорой машины, которая перевозила минометный расчёт ВСУ и группу операторов FPV-дронов на правом берегу Днепра.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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