Удар он принял на себя: водитель-механик одного из медвзводов армии России Михаил Торгашев закрыл собой группу раненых солдат от удара дрона ВСУ

Водитель-механик одного из медицинских взводов российской армии, Михаил Торгашев, проявил героизм, защищая группу раненых солдат от удара беспилотника ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц, цитируемый изданием "Комсомольская правда".
По словам Коца, во время атаки дрона Торгашев быстро реагировал, развернувшись лицом к угрозе и перекрыв пространство между транспортными средствами. Он буквально закрыл телом раненых бойцов, позволив им избежать удара беспилотника. Благодаря этому подвигу российские солдаты смогли выжить.
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