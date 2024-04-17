Шокирующие новости с фронта о ВСУ дошли до Зеленского

Полковник Макгрегор: украинцы массово сдаются в плен из-за отчаянного положения

Бойцы ВСУ стали массово сдаваться в плен ВС России в связи с плохим положением на фронте. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Его интервью есть на YouTube-канале Judging Freedom.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Макгрегор также отметил, что у российской армии получилось объяснить бойцам ВСУ, что в качестве пленных к ним будут относиться должным образом. Из-за этого украинские солдаты массово решили сдаться, а не продолжать воевать и умирать за Украину.

По словам полковника, которые приводят РИА Новости, доказательства сдачи украинцев в плен имеются.

"Русские, в противовес западной пропаганде, хорошо относятся к добровольным военнопленным. Там солдат ВСУ, наверное, лучше кормят и оказывают им лучшую помощь врачей", — добавил Макгрегор.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что командование ВСУ наказывает своих военных, желающих сдаться в плен.