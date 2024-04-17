Поставка нескольких сот САУ Caesar на Украину не привела к положительному результату.
Производитель САУ Caesar заявляет об угрозе для гаубиц от БПЛА армии РФ. ВСУ и его западные союзники проигрывают артиллерийские дуэли. Генерал Кристофер Каволи утверждает, что без дополнительной помощи США, Россия сможет отвечать десятью артиллерийскими снарядами на каждый украинский выстрел.
ВСУ сталкиваются с проблемой разнообразия артиллерийских систем, поставляемых западными спонсорами. Также украинская армия столкнулась с логистическими сложностями из-за большого количества выстрелов для уничтожения траншей и штурма укрепленных позиций. Однако Киев планирует сосредоточиться на поставках "Цезарей", закупив шесть самоходных гаубиц и планируя приобрести еще 50.
Однако использование дронов и барражирующих боеприпасов стало реальной угрозой на расстоянии 40 километров от позиций этих самоходок, которые каждый раз становятся лёгкими мишенями для российских беспилотников.
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