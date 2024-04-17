В Германии нашлись украинские дети, который считали насильно вывезенными в Россию

Полиция ФРГ нашла 161 украинского ребенка, которых считали вывезенными в Россию

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Немецкая полиция нашла 161 ребенка из Украины, которых считали насильно вывезенными в Россию. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Как именно мальчики и девочки оказались в ФРГ, неизвестно.

"Благодаря сотрудничеству с немецкой полицией, установлено местонахождение 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные", — цитирует портал "Российской газеты" главу ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя заявления Киева о якобы "вывезенных в РФ" детях, сказал, что наша страна не похищала украинских ребят, а спасала их от обстрелов. Те дети, кого ищут семьи, могут вернуться к ним.