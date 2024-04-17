В Германии нашлись украинские дети, который считали насильно вывезенными в Россию

Немецкая полиция нашла 161 ребенка из Украины, которых считали насильно вывезенными в Россию. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Как именно мальчики и девочки оказались в ФРГ, неизвестно.
"Благодаря сотрудничеству с немецкой полицией, установлено местонахождение 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные", — цитирует портал "Российской газеты" главу ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя заявления Киева о якобы "вывезенных в РФ" детях, сказал, что наша страна не похищала украинских ребят, а спасала их от обстрелов. Те дети, кого ищут семьи, могут вернуться к ним.
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