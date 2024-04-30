Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Работино поднят российский флаг, под Артёмовск впервые бросают нацбатальон

ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России

4:05
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации на Украине.

ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем военную сводку на вторник, 30 апреля.

Фланги Авдеевки

На этом фронте армия России зачищает посёлки Бердычи, Керамик и Новокалиново. Также она продвинулась вдоль железнодорожных путей западнее Очеретино. Еще одна позитивная новость — русская группировка заняла господствующую высотку на севере Очеретино. Оттуда она теперь "провожает" артогнем бандеровцев, отступающих уже по открытой местности.

Противник покидает Керамик, перемещая часть сил на Архангельское, но главная цель не слишком организованных групп ВСУ — выйти к Калиново.

Есть движение к селу Новоалександровка, а на южном фланге ВС РФ продвинулись в Нетайлово. Противник отступает западнее Нетайловского пруда, который соединён с Карловским водохранилищем. Продвинулась армия РФ и в сторону Уманского, выйдя на рубежи дороги, соединяющей данный населённик с Нетайлово. ВСУ теперь рассечены там на две части.

Запорожское направление

На этом участке поступают неплохие вести. Есть предварительная информация, что в северной части населённого пункта Работино поднят российский флаг. Уточняется, что триколор на северной окраине села поднял 2-й батальон 71-го полка. Еще один посёлок буднично переходит под российский контроль. Кстати, бои за него шли летом и осенью 2023 года, а также два последних месяца. Ждём официального подтверждения.

На севере Запорожской области от Терновки до Новоалександровки ВСУ возводят линию обороны.

Артёмовское направление

Здесь продолжаются бои у посёлков Клещеевка и Богдановка. Российская армия "прореживает" позиции националистов перед новыми штурмовыми действиями. Противник укрепляет оборону и ждёт подкрепление. Поступила информация об отправке на этот фронт националистического батальона "Кракен".

Идут бои в Часове Яре, а его освобождение откроет для российских бойцов путь на Константиновку. Армии Украине там будет трудно закрепиться — кругом посёлки без высоток и заводов, где они бы удержались. Националисты отметили, что армия России "очень быстро окапывается, производя оборудование позиций".

На Херсонском направлении бандеровцы заявили о взятии под контроль о. Нестрига. Киеву так нужны хоть какие-то победы, что даже кратковременный контроль за островом в серой зоне он подаёт как стратегический успех.

На Донецком направлении бои в районе города Красногоровка. Российская группировка продвинулась вдоль промышленной зоны на западной окраине. Опять тут успешно работает "Царь-мангал" с РЭБ. Идет зачистка завода огнеупорных материалов.

На Северском фронте артиллеристы РФ срывают ротацию ударами по Белогоровке, Серебрянке и Спорному. На Купянском участке армия России штурмует Котляровку и подошла к Песчаному. Продолжаются бои у Кисловки, половина которой под контролем армии России.

Террористические удары Киева

Сегодня ночью киевский режим пытался нанести удар дальнобойными американскими ракетами ATACMS по полуострову Крым. Над Джанкоем и Симферополем отработали комплексы противовоздушной обороны. Сообщается о пяти ракетах в первой волне, и о четырёх во второй.

Тылы Украины

Боевая авиация России нанесла несколько ударов по Чугуеву (Харьковская область), а также поразила железнодорожный узел. Еще один ракетный удар нанесен по аэродрому Миргород (Полтавская область).

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу
Обсудить
Новости Все >
В Латвии страны НАТО отработали план на случай массированного вторжения
Как приготовить смузи с черникой и семенами чиа
Николай Басков предпочитает гостевой брак и ценит интеллект в партнерах
Уникальные страховые услуги в России, в которые сложно поверить
Как выбрать насадку-лейку
Какое масло подходит для ухода за вашей кожей
Такер Карлсон побеседовал с идеологом русского консерватизма
Как изменение прически может положительно сказаться на интимной сфере
Фёдор Дунаевский, сыгравший в фильме "Курьер", отказался от карьеры актёра
Лучшие базовые упражнения для мужчин
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Последние материалы
Как подобрать тоник для применения в летний период
Филипп Киркоров отказывается от шумного празднования дня рождения в этом году
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России
Рецепт безглютеновых батончиков из фиников и тыквы
ОСАГО: как выбрать лучший тариф и сэкономить на страховке
Стало известно, с чем столкнутся те, кто заберет бездомного котенка
Зона отдыха с мангалом своими руками
Моника Беллуччи объяснила, почему она не хотела бы вернуться в свои двадцать лет
Как правильно тренировать икроножные мышцы
В "Служебном романе" и "Бриллиантовой руке" использовали один и тот же реквизит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников