Сводка с фронта: в Работино поднят российский флаг, под Артёмовск впервые бросают нацбатальон

ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России

4:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем военную сводку на вторник, 30 апреля.

Фланги Авдеевки

На этом фронте армия России зачищает посёлки Бердычи, Керамик и Новокалиново. Также она продвинулась вдоль железнодорожных путей западнее Очеретино. Еще одна позитивная новость — русская группировка заняла господствующую высотку на севере Очеретино. Оттуда она теперь "провожает" артогнем бандеровцев, отступающих уже по открытой местности.

Противник покидает Керамик, перемещая часть сил на Архангельское, но главная цель не слишком организованных групп ВСУ — выйти к Калиново.

Есть движение к селу Новоалександровка, а на южном фланге ВС РФ продвинулись в Нетайлово. Противник отступает западнее Нетайловского пруда, который соединён с Карловским водохранилищем. Продвинулась армия РФ и в сторону Уманского, выйдя на рубежи дороги, соединяющей данный населённик с Нетайлово. ВСУ теперь рассечены там на две части.

Запорожское направление

На этом участке поступают неплохие вести. Есть предварительная информация, что в северной части населённого пункта Работино поднят российский флаг. Уточняется, что триколор на северной окраине села поднял 2-й батальон 71-го полка. Еще один посёлок буднично переходит под российский контроль. Кстати, бои за него шли летом и осенью 2023 года, а также два последних месяца. Ждём официального подтверждения.

На севере Запорожской области от Терновки до Новоалександровки ВСУ возводят линию обороны.

Артёмовское направление

Здесь продолжаются бои у посёлков Клещеевка и Богдановка. Российская армия "прореживает" позиции националистов перед новыми штурмовыми действиями. Противник укрепляет оборону и ждёт подкрепление. Поступила информация об отправке на этот фронт националистического батальона "Кракен".

Идут бои в Часове Яре, а его освобождение откроет для российских бойцов путь на Константиновку. Армии Украине там будет трудно закрепиться — кругом посёлки без высоток и заводов, где они бы удержались. Националисты отметили, что армия России "очень быстро окапывается, производя оборудование позиций".

На Херсонском направлении бандеровцы заявили о взятии под контроль о. Нестрига. Киеву так нужны хоть какие-то победы, что даже кратковременный контроль за островом в серой зоне он подаёт как стратегический успех.

На Донецком направлении бои в районе города Красногоровка. Российская группировка продвинулась вдоль промышленной зоны на западной окраине. Опять тут успешно работает "Царь-мангал" с РЭБ. Идет зачистка завода огнеупорных материалов.

На Северском фронте артиллеристы РФ срывают ротацию ударами по Белогоровке, Серебрянке и Спорному. На Купянском участке армия России штурмует Котляровку и подошла к Песчаному. Продолжаются бои у Кисловки, половина которой под контролем армии России.

Террористические удары Киева

Сегодня ночью киевский режим пытался нанести удар дальнобойными американскими ракетами ATACMS по полуострову Крым. Над Джанкоем и Симферополем отработали комплексы противовоздушной обороны. Сообщается о пяти ракетах в первой волне, и о четырёх во второй.

Тылы Украины

Боевая авиация России нанесла несколько ударов по Чугуеву (Харьковская область), а также поразила железнодорожный узел. Еще один ракетный удар нанесен по аэродрому Миргород (Полтавская область).