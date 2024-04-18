Политолог объяснил, почему США не помогают Украине так, как помогают Израилю

Политолог Ищенко: Израиль является более важным союзником США, чем Украина

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог и публицист Ростислав Ищенко объяснил, почему Израилю оказывается поддержка со стороны авиации и флота США при отражении атак со стороны Ирана, в то время как Украине не предоставляется помощь со стороны Вашингтона и его союзников в противодействии российским ракетам.

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По мнению эксперта, это связано с различиями в ситуации конфликтов. В случае Израиля, противником выступают арабские страны, в то время как Украина находится в конфликте с Россией, обладающей ядерным потенциалом. Вмешательство американских или европейских воздушных сил в украинский конфликт может привести к непосредственному столкновению ядерных держав, чего Запад пытается избежать, сообщает "Военное дело".

Ищенко отмечает, что США и Европа стремятся ослабить Россию, используя прокси-силы и санкции, но избегают прямого военного столкновения. В контексте этой стратегии, Украина рассматривается как наемник, который должен вести бой от имени Запада.

По словам Ищенко, Израиль отстаивает свои интересы более решительно, так как зависит от США, но и американцы также зависят от него. В случае исчезновения Израиля, последствия для региона будут катастрофическими, что подчеркивает важность поддержки этой страны.