Министерство обороны отчиталось об отражении ночных атак ВСУ

Минобороны доложило об отражении атак РСЗО и БПЛА с Украины

Этой ночью ВСУ предпринимали попытки атак российских регионов, приграничных с зоной СВО при помощи беспилотников и РСЗО. Однако все эти атаки были пресечены, никакого ущерба, пострадавших не было.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Средства противовоздушной обороны РФ пресекли попытки атаки Украины с применением ракет "Точка-У", реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, беспилотников и малоразмерных воздушных шаров, они были сбиты и перехвачены над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями.

Атаки ВСУ на приграничные области не носят стратегического характера, они имеют цель дестабилизировать экономику и социальную сферу. Раньше с этими целями ВСУ наносили регулярные артиллерийские удары по Донецку, однако после освобождения Авдеевки и активизации боёв на этом направлении вести обстрелы стало невозможно, и ВСУ переключились на террор жителей приграничных регионов РФ.