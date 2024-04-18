Министерство обороны отчиталось об отражении ночных атак ВСУ

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Минобороны доложило об отражении атак РСЗО и БПЛА с Украины

Силовые структуры » Военные новости

Этой ночью ВСУ предпринимали попытки атак российских регионов, приграничных с зоной СВО при помощи беспилотников и РСЗО. Однако все эти атаки были пресечены, никакого ущерба, пострадавших не было.

Минобороны доложило об отражении атак РСЗО и БПЛА с Украины
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Средства противовоздушной обороны РФ пресекли попытки атаки Украины с применением ракет "Точка-У", реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, беспилотников и малоразмерных воздушных шаров, они были сбиты и перехвачены над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями.

Атаки ВСУ на приграничные области не носят стратегического характера, они имеют цель дестабилизировать экономику и социальную сферу. Раньше с этими целями ВСУ наносили регулярные артиллерийские удары по Донецку, однако после освобождения Авдеевки и активизации боёв на этом направлении вести обстрелы стало невозможно, и ВСУ переключились на террор жителей приграничных регионов РФ.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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