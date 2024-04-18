Украинский военный сдался после прочтения сброшенной с БПЛА записки

Боец ВСУ Погребняк сдался после прочтения сброшенной с дрона записки

Пленный украинский боец Евгений Погребняк решил сдаться после того, как прочитал записку, скинутую с российского беспилотника.

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По его словам, он вышел к военным ВС РФ, шагая вслед за дроном.

"Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал", — цитируют Погребняка РИА Новости.

Он рассказал, что в записке написали: "Солдат ВСУ, сдавайся!".

Далее беспилотник показал дорогу Погребняку. Со стороны России военному пообещали безопасность.

Украинский боец рассказал, что русские отнеслись к нему внимательно, "по-человечески", напоили и накормили.

Также военный Погребняк сообщил, что биться в ВСУ уже никто не хочет. Он призвал украинских солдат сдаваться для сохранения жизни.