Украинский военный сдался после прочтения сброшенной с БПЛА записки

Пленный украинский боец Евгений Погребняк решил сдаться после того, как прочитал записку, скинутую с российского беспилотника.
По его словам, он вышел к военным ВС РФ, шагая вслед за дроном.
"Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал", — цитируют Погребняка РИА Новости.
Он рассказал, что в записке написали: "Солдат ВСУ, сдавайся!".
Далее беспилотник показал дорогу Погребняку. Со стороны России военному пообещали безопасность.
Украинский боец рассказал, что русские отнеслись к нему внимательно, "по-человечески", напоили и накормили.
Также военный Погребняк сообщил, что биться в ВСУ уже никто не хочет. Он призвал украинских солдат сдаваться для сохранения жизни.