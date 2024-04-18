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Украинский военный сдался после прочтения сброшенной с БПЛА записки

Боец ВСУ Погребняк сдался после прочтения сброшенной с дрона записки

Силовые структуры » Военные новости

Пленный украинский боец Евгений Погребняк решил сдаться после того, как прочитал записку, скинутую с российского беспилотника.

Боец ВСУ Погребняк сдался после прочтения сброшенной с дрона записки
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, он вышел к военным ВС РФ, шагая вслед за дроном.

"Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал", — цитируют Погребняка РИА Новости.

Он рассказал, что в записке написали: "Солдат ВСУ, сдавайся!".

Далее беспилотник показал дорогу Погребняку. Со стороны России военному пообещали безопасность. 

Украинский боец рассказал, что русские отнеслись к нему внимательно, "по-человечески", напоили и накормили.

Также военный Погребняк сообщил, что биться в ВСУ уже никто не хочет. Он призвал украинских солдат сдаваться для сохранения жизни.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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