Гагаузия: возвращение военной техники после учений вызвало беспокойство — часть планового обучения

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Минобороны Молдавии назвали учениями прошедшую военную технику в Гагаузии

Силовые структуры » Военные новости

Недавно жители Гагаузии заметили колонну военных грузовиков на дорогах, когда въезжали в автономию. Возникла тревога из-за возможного ввода войск со стороны центральных властей в Кишиневе, поэтому граждане стали делиться видео в социальных сетях, сообщает EADaily.

Минобороны Молдавии назвали учениями прошедшую военную технику в Гагаузии
Фото: t.me/uvznews

Ранее глава администрации Евгения Гуцул предупреждала об этом, указывая на заявления президента Молдавии Майи Санду, который называет гагаузов сепаратистами из-за финансовой и политической поддержки со стороны России.

Депутат-социалист Народного собрания Гагаузии Леонид Кьосеа также опубликовал видео военной техники, двигавшейся по улицам.

Министерство обороны спешно разъяснило ситуацию, утверждая, что военные грузовики, снятые на видео на выезде из Чимишлии, возвращались в воинскую часть в Кагуле после участия в учениях "JCET-2024", где повышалась оперативная совместимость молдавских военных с коллегами из Румынии и США.

Эти учения проводились с 1 по 19 апреля в рамках плана обучения Национальной армии на 2024 год.

Напомним, власти в Кишиневе не признают легитимность избранных властей автономии. Прошлый год был отмечен серией митингов протеста в Гагаузии против дискриминационной политики в отношении региона и против утверждений, что режим Санду является марионеткой Запада, стремясь присоединить регион к Румынии в рамках евроинтеграции. Для демонстрации силы и подавления протестов в регион был направлен спецназ Fulger с полным вооружением.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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