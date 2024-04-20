В МО РФ сообщили об отражении масштабной атаки БПЛА на регионы РФ: перехвачено и сбито 50 беспилотников

Силы ПВО сбили 50 украинских БПЛА самолетного типа над 8 регионами РФ

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Министерстве обороны России сообщили о масштабной атаке беспилотников на регионы РФ. Дежурным средствам ПВО удалось отразить одну из самых масштабных атак беспилотников ВСУ.

Фото: mil.ru is licensed under public domain

Силами противовоздушной обороны перехвачены и сбиты 50 БПЛА самолетного типа в Белгородской (26), Брянской (10), Курской (8), Тульской (2) областях. В Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской — по одному. В Брянской области произошло возгорание объекта энергетики.

Самый массовый удар был нанесен по Белгородской области, несмотря на эффективную работу ПВО, не обошлось без жертв. В селе Пороз Грайворонского района Белгородской области в результате взрыва двух сброшенных донами ВСУ устройств загорелся частный дом. К сожалению, погибли два человека — женщина с переломом шейки бедра и ухаживающий за ней мужчина. Сын смог выбраться из горящего дома в последний момент.