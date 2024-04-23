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Сергей Шойгу сообщил примерное количество погибших солдат ВСУ с февраля 2022 года

Сергей Шойгу: количество убитых солдат ВСУ с февраля составило 500 000 человеквидоси

1:14
Силовые структуры » Военные новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на коллегии в Минобороны, что общее количество убитых солдат ВСУ с февраля 2022 года составило 500 000 человек.

Сергей Шойгу: количество убитых солдат ВСУ с февраля составило 500 000 человеквидоси
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Общие потери ВСУ с начала СВО составили почти полмиллиона военнослужащих".

Украинское командование никогда не ставило в приоритет минимизацию потерь среди личного состава, а высокие потери предпочитает путём мобилизации всё новых рекрутов. Учитывая достаточно большое население Украины, она располагает сравнительно высоким мобилизационным ресурсом. 

Однако украинцы используют все возможности для уклонения от призыва, несколько миллионов человек покинули страну. На днях главарь киевского режима Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Это было условием выделения западной финансовой помощи. США и союзники по НАТО всегда были однозначно против посылки войск на Украину, и попытки президента Франции сделать ставку на контингенты стран НАТО окончились провалом. Ситуация на фронте по-видимому будет приводить к росту потерь украинцев и далее. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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