В США заявили, что Россия может достичь успехов на Украине в ближайшее время

Салливан: Россия способна добиться новых тактических успехов в ближайшие недели

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Заявлено советником президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции в Белом доме, что Россия может достичь новых тактических успехов на фронтовой линии, несмотря на возобновление поставок американского вооружения в Украину.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам Салливана, сегодняшнее заявление является позитивным для Украины, они все еще находятся под сильным давлением на поле боя. Глава нацбезопасности США не исключил, что в ближайшие недели России удастся добиться новых тактических успехов.

Также отмечается, что отсрочка в полгода по передаче новой помощи киевскому режиму привела к потере Украиной части территорий, включая Авдеевку.