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Салливан: Россия способна добиться новых тактических успехов в ближайшие недели

0:44
Силовые структуры » Военные новости

Заявлено советником президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции в Белом доме, что Россия может достичь новых тактических успехов на фронтовой линии, несмотря на возобновление поставок американского вооружения в Украину.

Салливан: Россия способна добиться новых тактических успехов в ближайшие недели
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам Салливана, сегодняшнее заявление является позитивным для Украины, они все еще находятся под сильным давлением на поле боя. Глава нацбезопасности США не исключил, что в ближайшие недели России удастся добиться новых тактических успехов.

Также отмечается, что отсрочка в полгода по передаче новой помощи киевскому режиму привела к потере Украиной части территорий, включая Авдеевку.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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