Заявлено советником президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции в Белом доме, что Россия может достичь новых тактических успехов на фронтовой линии, несмотря на возобновление поставок американского вооружения в Украину.
По словам Салливана, сегодняшнее заявление является позитивным для Украины, они все еще находятся под сильным давлением на поле боя. Глава нацбезопасности США не исключил, что в ближайшие недели России удастся добиться новых тактических успехов.
Также отмечается, что отсрочка в полгода по передаче новой помощи киевскому режиму привела к потере Украиной части территорий, включая Авдеевку.
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