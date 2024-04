На Украине сомневаются в возможности победить

По мнению определенного круга жителей Харькова и прилегающих подконтрольных территорий, новая военная помощь от Вашингтона вызывает недовольство, так как они утверждают, что это лишь затянет конфликт, но не поможет Украине одержать победу, сообщает издание Daily Beast.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.