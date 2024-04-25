По мнению определенного круга жителей Харькова и прилегающих подконтрольных территорий, новая военная помощь от Вашингтона вызывает недовольство, так как они утверждают, что это лишь затянет конфликт, но не поможет Украине одержать победу, сообщает издание Daily Beast.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, в размере почти 61 миллиарда долларов. Он заявил, что в ближайшее время начнутся военные поставки Киеву. Речь идет о поставках боеприпасов для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехники.
Олег, проживающий поблизости от Харькова, утверждает, что американская помощь не поможет Украине из-за "распространенной коррупции". Он высказывает мнение о том, что жители желают мира и переговоров, а не продолжения конфликта.
По информации Daily Beast, часть жителей Харькова неодобрительно относится к восстановлению помощи со стороны Вашингтона. Издание также цитирует высказывание Анны, жительницы, поддерживающей Россию и считающей украинские власти "кучкой неумных людей".
Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования на украинской территории. Ракеты вошли в пакет военной помощи, которая была анонсирована в марте и доставлена в апреле. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили эти ракеты против целей в тылу России.
Россия считает, что поставки вооружений на Украину затрудняют урегулирование конфликта, привлекают страны НАТО и являются "опасной игрой". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечает, что любые поставки оружия для Украины станут потенциальной целью для России. Он также утверждает, что США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставку оружия, но и через подготовку персонала на территории различных стран. В Кремле утверждают, что усиление вооруженных сил Украины со стороны Запада негативно сказывается на переговорном процессе и имеет отрицательное влияние.
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