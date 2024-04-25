На Украине сомневаются в возможности победить

DB: Жители Харькова считают, что помощь США не поможет Украине

По мнению определенного круга жителей Харькова и прилегающих подконтрольных территорий, новая военная помощь от Вашингтона вызывает недовольство, так как они утверждают, что это лишь затянет конфликт, но не поможет Украине одержать победу, сообщает издание Daily Beast.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, в размере почти 61 миллиарда долларов. Он заявил, что в ближайшее время начнутся военные поставки Киеву. Речь идет о поставках боеприпасов для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехники.

Олег, проживающий поблизости от Харькова, утверждает, что американская помощь не поможет Украине из-за "распространенной коррупции". Он высказывает мнение о том, что жители желают мира и переговоров, а не продолжения конфликта.

По информации Daily Beast, часть жителей Харькова неодобрительно относится к восстановлению помощи со стороны Вашингтона. Издание также цитирует высказывание Анны, жительницы, поддерживающей Россию и считающей украинские власти "кучкой неумных людей".

Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования на украинской территории. Ракеты вошли в пакет военной помощи, которая была анонсирована в марте и доставлена в апреле. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили эти ракеты против целей в тылу России.

Россия считает, что поставки вооружений на Украину затрудняют урегулирование конфликта, привлекают страны НАТО и являются "опасной игрой". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечает, что любые поставки оружия для Украины станут потенциальной целью для России. Он также утверждает, что США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставку оружия, но и через подготовку персонала на территории различных стран. В Кремле утверждают, что усиление вооруженных сил Украины со стороны Запада негативно сказывается на переговорном процессе и имеет отрицательное влияние.