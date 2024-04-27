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Его никто не убивал: спецслужбы США раскрыли тайну смерти Алексея Навального*

Разведка США признала естественность смерти Алексея Навального*

1:21
Силовые структуры

В статье Wall Street Journal, основанной на данных американской разведки, сообщается, что специалисты США исследовали вопрос о возможном причастии президента России Владимира Путина к смерти Алексея Навального*.

Разведка США признала естественность смерти Алексея Навального*
Фото: flickr.com/ by Mitya Aleshkovskiy is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По результатам анализа, к которому подключились ЦРУ, Управление директора национальной разведки и разведывательное подразделение Госдепа, был сделан вывод, что прямого приказа от Президента России Владимира Путина об убийстве Навального* не было, сообщает "Царьград".

Алексей Навальный* умер в колонии №3 в ЯНАО 16 февраля после того, как ему стало плохо после прогулки. Медицинское свидетельство, выданное матери Навального*, указывает на естественные причины смерти — оторвавшийся тромб.

Реакция США на смерть Навального* включала введение новых санкций против России, затронувших ряд чиновников и предприятий, включая научные центры Минобороны и химические предприятия. Несмотря на выводы разведки, официальные представители США пока не комментируют эти данные и не снимают введенные ранее санкции.

*Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента; включён в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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