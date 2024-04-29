Ничему жизнь не учит: на Украине решили продолжить использование танков Abrams

Единственный оператор танков Abrams на Украине сообщил о продолжении их использования

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Информация о ситуации с танками Abrams на украинском фронте показывает изменения в тактике их использования в связи с усиливающейся угрозой от дронов ВС РФ, сообщает EADaily.

Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин is licensed under public domain

В результате анализа боевого применения и потерь танков (пять из 31 были утрачены), украинские военные приняли решение отвести их с передовой. По данным Associated Press, это решение было принято в свете того, что дроны активно используются для разведки и ударов, что делает применение тяжёлой техники в открытой местности рискованным.

Однако 47-я отдельная механизированная бригада "Магура", единственный оператор Abrams в украинских войсках, подчеркнула успешное использование танков в боевых условиях. Они утверждают, что танки "отлично показали себя на поле боя" и будут продолжать оказывать поддержку пехоте, несмотря на их отвод от передовой.

В ГУР Украины выразили мнение, что танки следует использовать в специализированных прорывных операциях, где их преимущества могут быть наиболее эффективно реализованы, вместо участия в длительных общевойсковых боях, где они быстро могут быть потеряны.

Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди подтвердил информацию о отводе танков и заявил о совместной работе с украинской стороной над изменением тактики их использования, чтобы повысить эффективность танков в текущих условиях.