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В Латвии готовятся к иностранному вторжению

В Латвии страны НАТО отработали план на случай массированного вторжения

Силовые структуры » Военные новости

В Латвии проходят учения на случай иностранного вторжения, о чём сообщили американские СМИ. 

В Латвии страны НАТО отработали план на случай массированного вторжения
Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби is licensed under public domain

В марте военные из 14 стран НАТО провели учения в лесистой местности Латвии. По сценарию учений, войска вымышленного государства Оккакус вторглись на территорию страны и начали продвигаться в направлении Риги.

Как пишет американская газета Wall Street Journal, в ходе учений сразу же возникли трудности со связью из-за языкового барьера. Однако, несмотря на это, военные успешно отработали план действий на случай, если войска противника войдут на территорию страны.

В рамках учений НАТО к концу мая может быть сосредоточено более 100 000 военных из стран НАТО.  

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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