В Латвии готовятся к иностранному вторжению

В Латвии проходят учения на случай иностранного вторжения, о чём сообщили американские СМИ.
В марте военные из 14 стран НАТО провели учения в лесистой местности Латвии. По сценарию учений, войска вымышленного государства Оккакус вторглись на территорию страны и начали продвигаться в направлении Риги.
Как пишет американская газета Wall Street Journal, в ходе учений сразу же возникли трудности со связью из-за языкового барьера. Однако, несмотря на это, военные успешно отработали план действий на случай, если войска противника войдут на территорию страны.
В рамках учений НАТО к концу мая может быть сосредоточено более 100 000 военных из стран НАТО.
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