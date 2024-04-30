В Латвии готовятся к иностранному вторжению

В Латвии страны НАТО отработали план на случай массированного вторжения

В Латвии проходят учения на случай иностранного вторжения, о чём сообщили американские СМИ.

Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби is licensed under public domain

В марте военные из 14 стран НАТО провели учения в лесистой местности Латвии. По сценарию учений, войска вымышленного государства Оккакус вторглись на территорию страны и начали продвигаться в направлении Риги.

Как пишет американская газета Wall Street Journal, в ходе учений сразу же возникли трудности со связью из-за языкового барьера. Однако, несмотря на это, военные успешно отработали план действий на случай, если войска противника войдут на территорию страны.

В рамках учений НАТО к концу мая может быть сосредоточено более 100 000 военных из стран НАТО.