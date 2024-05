В России объявили в розыск Валентина Наливайченко*, возглавлявшего СБУ во времена АТО

МВД РФ объявило в розыск экс-главу службы безопасности Украины Валентина Наливайченко*, который управлял ведомством в период проведения АТО с 2014 по 2015 годы. В настоящее время бывший глава СБУ является депутатом верховной Рады.

Фото: commons.wikimedia.org by Аимаина хикари is licensed under Creative Commons CC0 1.0.