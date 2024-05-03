В России объявили в розыск Валентина Наливайченко*, возглавлявшего СБУ во времена АТО

МВД России объявило в розыск экс-главу СБУ Валентина Наливайченко*

МВД РФ объявило в розыск экс-главу службы безопасности Украины Валентина Наливайченко*, который управлял ведомством в период проведения АТО с 2014 по 2015 годы. В настоящее время бывший глава СБУ является депутатом верховной Рады.

Фото: commons.wikimedia.org by Аимаина хикари is licensed under Creative Commons CC0 1.0.

"Валентин Александрович Наливайченко*, 8.6.1966. Разыскивается по статье УК", - указано в базе розыска МВД РФ.

Примечательно, что покинув пост в службе безопасности, Наливайченко выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины, но связи в ЦРУ не помогли ему избраться.

Ранее Правда.ру писала, что Москва возвращает в зону СВО самую мощную ЗРК в мире — С-500 "Прометей".

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.