Русские не стали ждать поставок Киеву помощи США: Москва возвращает в зону СВО самую мощную ЗРК в мире — С-500 "Прометей"

Сергей Шойгу анонсировал поступление в войска ЗРК нового поколения С-500

К моменту появления у ВСУ истребителей F-16 в зоне СВО могут быть развернуты первые системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления ПВО С-500 "Прометей". Они нивелируют эффективность применения F-16.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ is licensed under Creative Commons с указанием авторства 4.0 Международная

По этому поводу инсайдер издания Sohu упомянул о мощном российском оружии ЗРК "Прометей", которое "сбило 24 самолёта за 5 дней". По информации издания, это произошло ещё в декабре прошлого года на территории Украины, после чего разговоры о передаче F-16 поутихли.

Но сейчас Запад определился с поставками, и президент Зеленский заговорил о передаче дальнобойных ракет ATACMS и первых партиях F-16. Пробные полёты этих истребителей из Румынии и Польши над Украиной уже проводятся.

В ответ на это в 2024 году в российские войска поступят комплексы С-500 "Прометей". Ожидается также поступление комплексов С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и нового поколения РЛС. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу

Это решение связано с новым пакетом помощи, который США согласились выделить Украине. В него включены расходы на обслуживание, ремонт и техперсонал самолетов и их вооружения. Взлетать они будут с аэродромов Украины, и Киев скрытно готовится к приему самолетов, улучшая полосы.

Вашингтонская помощь Украине предполагает поставку дальнобойных ракет, способных достичь в том числе Крымского моста. Поэтому первые комплексы ожидаются на линии обороны Крыма. Схватку С-500 с F-16 и AtacMS можно будет наблюдать уже этим летом.

Напомним, "Прометей" может обнаруживать цели на дальности до 800 км, атаковать на расстоянии 600 км, а летать на высоте до 250 км. Это первый и, вероятно, единственный комплекс ЗРК, который способен поражать цели в космосе.