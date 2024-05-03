США грозит опасность из космоса: в Америке серьёзно обеспокоены активностью Китая

В США выразили обеспокоенность активностью Китая в космосе

США больше не обладают тем преимуществом в точности дальнего поражения целей, которое имели ранее перед Китаем, сообщает EADaily.

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По информации от генерал-майора Космических сил США Грегори Ганьона, опубликованной на портале Defense One, Китай значительно продвинулся в разработке и применении космических технологий, что позволило ему сократить технологический разрыв между двумя странами.

Ганьон подчеркнул, что Китай в последние два года активизировал запуск спутников, с более чем 400 новыми аппаратами, отправленными на орбиту. Более половины из этих спутников предназначены для наблюдения за Землёй, что является частью стратегии Пекина по усилению своего влияния и способностей в космическом пространстве.

Генерал также указал, что количество китайских спутников, которые теперь необходимо отслеживать Космическим силам США, возросло экспоненциально. Эти спутники используются для различных целей, включая дистанционное зондирование и разведку, особенно активно в западной части Тихого океана и в других регионах мира.

Кроме того, глава Космического командования Пентагона, генерал Стивен Уайтинг, ранее заявил, что за последние шесть лет Китай смог утроить количество разведывательных спутников на околоземной орбите.

Это усиление спутникового присутствия улучшило боеспособность китайских вооруженных сил и создало новые вызовы для США в сфере национальной и глобальной безопасности.