Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нутрициолог Глинкина: картофель и кукуруза могут негативно повлиять на здоровье
Эксперт Шатров заявил, что США толкает Европу к войне с Россией
Что оказывает наиболее значительное воздействие в уменьшении целлюлита
Ветеринары рассказали, как узнать о здоровье кошки по ее носу
"За рулем" рассказал, как определить состояние мотора на глаз и на слух
Астрофизик назвал опасность мощной вспышки на Солнце
Почти каждый работодатель включает в ДМС помощь психолога
Смузи, нут и авокадо способны эффективно подавлять голод
Как приготовить ананасовый смузи
США грозит опасность из космоса: в Америке серьёзно обеспокоены активностью Китая

В США выразили обеспокоенность активностью Китая в космосе

Силовые структуры » Военные новости

США больше не обладают тем преимуществом в точности дальнего поражения целей, которое имели ранее перед Китаем, сообщает EADaily.

В США выразили обеспокоенность активностью Китая в космосе
Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По информации от генерал-майора Космических сил США Грегори Ганьона, опубликованной на портале Defense One, Китай значительно продвинулся в разработке и применении космических технологий, что позволило ему сократить технологический разрыв между двумя странами.

Ганьон подчеркнул, что Китай в последние два года активизировал запуск спутников, с более чем 400 новыми аппаратами, отправленными на орбиту. Более половины из этих спутников предназначены для наблюдения за Землёй, что является частью стратегии Пекина по усилению своего влияния и способностей в космическом пространстве.

Генерал также указал, что количество китайских спутников, которые теперь необходимо отслеживать Космическим силам США, возросло экспоненциально. Эти спутники используются для различных целей, включая дистанционное зондирование и разведку, особенно активно в западной части Тихого океана и в других регионах мира.

Кроме того, глава Космического командования Пентагона, генерал Стивен Уайтинг, ранее заявил, что за последние шесть лет Китай смог утроить количество разведывательных спутников на околоземной орбите.

Это усиление спутникового присутствия улучшило боеспособность китайских вооруженных сил и создало новые вызовы для США в сфере национальной и глобальной безопасности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Слизней как не бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Последние материалы
Ветеринары рассказали, как узнать о здоровье кошки по ее носу
"За рулем" рассказал, как определить состояние мотора на глаз и на слух
Астрофизик назвал опасность мощной вспышки на Солнце
В США назвали необычным решение Израиля отказаться от американских "Пэтриотов"
Почти каждый работодатель включает в ДМС помощь психолога
Смузи, нут и авокадо способны эффективно подавлять голод
Как приготовить ананасовый смузи
Россиянку выставили из бутика Gucci в Турции
Почему стоит посадить Гибискус клёнолистный
Гарик Харламов высказался о проблеме повышения рождаемости в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников