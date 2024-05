США грозит опасность из космоса: в Америке серьёзно обеспокоены активностью Китая

США больше не обладают тем преимуществом в точности дальнего поражения целей, которое имели ранее перед Китаем, сообщает EADaily.

