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Россия удваивает мощь своих ракет: новые модификации Х-101/Х-102 под условия СВО

Командование ВКС России модернизировало ракету Х-101/Х-102 под условия СВО

0:57
Силовые структуры » Военные новости

Командование дальней авиации ВКС России увеличило эффективность своей основной крылатой ракеты Х-101/Х-102, добавив вторую боеголовку, что повысило её летальность, сообщает EADaily.

Командование ВКС России модернизировало ракету Х-101/Х-102 под условия СВО
Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно данным британской разведки, Россия адаптировала свои системы и тактики в ходе конфликта на Украине в ответ на перехваты ракет украинским ПВО. Эти изменения могли уменьшить дальность полёта ракеты вдвое, хотя для ВС РФ это не критично, поскольку не требуется полная дальность ракеты. Вторая боеголовка предназначена для увеличения осколочного поражения, делая ракету более эффективной против незащищённых целей.

Ракеты Х-101 и Х-102 используются для точного уничтожения подвижных и стационарных целей на большие расстояния, причём Х-102 оснащена термоядерной боеголовкой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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