Россия удваивает мощь своих ракет: новые модификации Х-101/Х-102 под условия СВО

Командование ВКС России модернизировало ракету Х-101/Х-102 под условия СВО

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Командование дальней авиации ВКС России увеличило эффективность своей основной крылатой ракеты Х-101/Х-102, добавив вторую боеголовку, что повысило её летальность, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно данным британской разведки, Россия адаптировала свои системы и тактики в ходе конфликта на Украине в ответ на перехваты ракет украинским ПВО. Эти изменения могли уменьшить дальность полёта ракеты вдвое, хотя для ВС РФ это не критично, поскольку не требуется полная дальность ракеты. Вторая боеголовка предназначена для увеличения осколочного поражения, делая ракету более эффективной против незащищённых целей.

Ракеты Х-101 и Х-102 используются для точного уничтожения подвижных и стационарных целей на большие расстояния, причём Х-102 оснащена термоядерной боеголовкой.