Военспецы ЕС: русские идут на Киев, а Харьков пойдёт им лишь "на аперитив"

Сценарии от Politico и Lidovky: ВС РФ берут Киев, Харьков или весь Донбасс

4:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Последняя битва Украины будет не за Харьков, а за столицу, считает эксперт Politico, а военспецы Lidovky анонсируют наступление ВС РФ на ВСУ сразу "с двух сторон".

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На основании данных о том, что в Киев перебрасываются 5 новых бригад из 10 заново сформированных, журналист Джейми Деттмер провел расследование. Он уверен — "Москва бросит армию на Киев"

В подтверждение автор привёл слова командующего Сухопутными войсками Украины о том, что "Россия прощупывает стойкость наших рубежей, прежде чем выбрать самое подходящее направление".

Со своей стороны, политик Олег Царёв добавил, что ситуация для Киева не просто плохая, а продолжает ухудшаться день ото дня, и он потеряет Донбасс. Направления теперь придётся выбирать.

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесён Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) тоже считает, что вслед за активизацией боев на Харьковском направлении горячим участком станет Сумской. Тот самый, который открывает дорогу на столицу врага.

О Сумах заговорил и руководитель террористического ГУР Буданов*, анонсировавший, что "через 3-4 дня ВС РФ пойдут на прорыв, и с этим что-то нужно делать".

А вот аналитики Американского Института изучения войны (ISW) отметили, что приоритетом русских является создание "буферной зоны", а не внедрение в Харьковскую область и не захват Киева.

При этом Киев при прямом участии Пентагона начал реформирование стратегического резерва ВСУ. В частности, будущий 11-й корпус состоит из четырёх механизированных бригад, одной артиллерийской и одной танковой бригады.

Однако он вряд ли поможет — по данным военспецов европейского издания Lidovky, армия России может начать наступление на позиции Вооружённых сил Украины с двух сторон.

Эксперты видят два варианта:

ВС РФ продвигаются к Харькову, чтобы создать защитную "санитарную зону"

Продвижение российских войск может ослабить оборону врага на Донбассе и провести одновременные наступления, сокрушая ВСУ.

В концовке приведём и мнение российского Telegram-канала "Адекват". Как подметил его автор, новое направление, открытое Россией на севере, делится теперь на две неравные части рекой Северский Донец. Главные силы на этом направлении могут ввести на любом её берегу. И командование ВСУ обязано считаться с обоими вариантами.

На правом — выход на непосредственные подступы к Харькову и прямая угроза этому городу. Даже без городских боев любая экономическая деятельность там тогда всё равно заканчивается, а большой поток на выезд — начинается. Экономическое значение второго города противника, таким образом, практически обнуляется. Этого Киев допустить не может, пишет канал.

Если на левом — это не один Волчанск, это вся сужающаяся в глубину воронка междуречья Северского Донца и Оскола. Того самого Оскола, на левом берегу которого обороняется бандеровская группировка в несколько десятков тысяч рыл. И чем глубже наше гипотетическое продвижение в междуречье, тем сильнее для этой группировки угроза быть захлопнутой — в том числе потому, что организованно, сохранив структурность и боеспособность, отвести ее на правый берег Оскола — задача практически нерешаемая. Поэтому потеря позиций в междуречье (а под прикрытием боев в Волчанске там вполне не исключен отдельный заход заметно восточнее) — это тоже неприемлемо, допустить её тоже нельзя.

С другой же стороны, у армии России полная свобода выбора между двумя берегами Донца. И это даже без планов РФ расширить фронт и в других местах приграничья, и в нужный момент резко активизироваться на любом уже актуальном участке в ДНР.

* внесён Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов