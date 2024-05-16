"Фронт рухнет": сержант ВСУ рассказал о бедственном положении армии киевского режима

Сержант ВСУ заявил об критической нехватке солдат в рядах армии киевского режима

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинский фельдшер-сержант Александр с позывным "Ронин" дал интервью украинскому изданию, в котором выразил опасения, что без пополнения ВСУ фронт рухнет, так как воевать будет некому, сообщает EADaily.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В его батальоне есть оружие, но некому из него стрелять. Он отметил отсутствие пополнений в подразделении за полгода и случаи самовольного оставления частей. По его словам, военнослужащие находятся на тяжелых позициях по два-три месяца, отдыхая в сыром подвале под обстрелами.

Александр также раскритиковал новую мобилизацию, указывая на плохое отношение к уже существующим бойцам. Он считает, что киевский режим не продержится долго, поскольку власти живут в другой "медийной реальности".