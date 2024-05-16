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"Фронт рухнет": сержант ВСУ рассказал о бедственном положении армии киевского режима

Сержант ВСУ заявил об критической нехватке солдат в рядах армии киевского режима

0:49
Силовые структуры » Военные новости

Украинский фельдшер-сержант Александр с позывным "Ронин" дал интервью украинскому изданию, в котором выразил опасения, что без пополнения ВСУ фронт рухнет, так как воевать будет некому, сообщает EADaily.

Сержант ВСУ заявил об критической нехватке солдат в рядах армии киевского режима
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В его батальоне есть оружие, но некому из него стрелять. Он отметил отсутствие пополнений в подразделении за полгода и случаи самовольного оставления частей. По его словам, военнослужащие находятся на тяжелых позициях по два-три месяца, отдыхая в сыром подвале под обстрелами.

Александр также раскритиковал новую мобилизацию, указывая на плохое отношение к уже существующим бойцам. Он считает, что киевский режим не продержится долго, поскольку власти живут в другой "медийной реальности".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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