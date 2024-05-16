Российское Минобороны рассказало ещё одну историю пленного из ВСУ и напомнило, как их бойцам спасти жизнь

В Минобороны РФ рассказали о том, как солдаты ВСУ могут спасти свою жизнь

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военнослужащий ВСУ сдался в плен, чтобы спасти свою жизнь.

Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Боец ВСУ Евгений Погребняк получил повестку, и уже на следующий день был призван в ряды Вооружённых сил Украины. Несмотря на то, что он не проходил медкомиссию, его отправили на передовую в Великую Новосёловку восполнять боевые потери подразделения.

Однако Евгений нашёл способ спасти свою жизнь. Он сдался в плен, следуя инструкции, которую обнаружил. Таким образом, он избежал опасности и спас свою жизнь.

"У нас не было тяжелой бронетехники, да и легкового транспорта тоже не было. Солдаты сбрасываются с зарплаты деньгами, чтобы добраться до места высадки. Доставки воды и еды тоже практически нет. Каждый может рассчитывать только на то, что смог взять из дома на семь суток. Этим и питаешься, и пьёшь", — говорит военнопленный о положении дел в украинской армии".

Военнослужащий ВСУ находился на позиции под обстрелом три дня. Будучи в дозоре, он обнаружил на бруствере бутылку с запиской на русском языке, где украинским солдатам предлагалось прекратить огонь и сдаться. Там же была подробная инструкция, как это сделать. Евгений не стал долго раздумывать и сдался в плен российским бойцам.

В МО РФ напоминают, что для связи с российскими солдатами украинским солдатам достаточно набрать в средствах связи позывной "Волга", после чего им объяснят, как безопаснее сдаться в плен, чтобы их не пристрелили свои же заградотряды.