Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как оформить малинник, чтобы было больше урожая
Учёные связали отсутствие внутреннего голоса с плохой памятью
Стало известно, как связана кошка и зеркало
Переход на зелёный чай: почему это лучшее решение для здоровья
Осетинские пироги со щавелем и сыром: на нежном дрожжевом тесте на кефире
В США назвали истинную причину отмены выборов на Украине
Деян Станкович возглавит ФК "Спартак"
На Украине остановили закачку газа в хранилища
Исламский банкинг: основные принципы работы
Российское Минобороны рассказало ещё одну историю пленного из ВСУ и напомнило, как их бойцам спасти жизнь

В Минобороны РФ рассказали о том, как солдаты ВСУ могут спасти свою жизнь

1:38
Силовые структуры » Военные новости

Военнослужащий ВСУ сдался в плен, чтобы спасти свою жизнь.

В Минобороны РФ рассказали о том, как солдаты ВСУ могут спасти свою жизнь
Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Боец ВСУ Евгений Погребняк получил повестку, и уже на следующий день был призван в ряды Вооружённых сил Украины. Несмотря на то, что он не проходил медкомиссию, его отправили на передовую в Великую Новосёловку восполнять боевые потери подразделения.

Однако Евгений нашёл способ спасти свою жизнь. Он сдался в плен, следуя инструкции, которую обнаружил. Таким образом, он избежал опасности и спас свою жизнь.

"У нас не было тяжелой бронетехники, да и легкового транспорта тоже не было. Солдаты сбрасываются с зарплаты деньгами, чтобы добраться до места высадки. Доставки воды и еды тоже практически нет. Каждый может рассчитывать только на то, что смог взять из дома на семь суток. Этим и питаешься, и пьёшь", — говорит военнопленный о положении дел в украинской армии".

Военнослужащий ВСУ находился на позиции под обстрелом три дня. Будучи в дозоре, он обнаружил на бруствере бутылку с запиской на русском языке, где украинским солдатам предлагалось прекратить огонь и сдаться. Там же была подробная инструкция, как это сделать. Евгений не стал долго раздумывать и сдался в плен российским бойцам.

В МО РФ напоминают, что для связи с российскими солдатами украинским солдатам достаточно набрать в средствах связи позывной "Волга", после чего им объяснят, как безопаснее сдаться в плен, чтобы их не пристрелили свои же заградотряды. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
НАТО всё ближе к отправке инструкторов на Украину, но США умывают руки Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Последние материалы
НАТО всё ближе к отправке инструкторов на Украину, но США умывают руки
В Минобороны РФ рассказали о том, как солдаты ВСУ могут спасти свою жизнь
Стала известна причина поставок американских F-22 Южной Корее
В США назвали истинную причину отмены выборов на Украине
Деян Станкович возглавит ФК "Спартак"
На Украине остановили закачку газа в хранилища
Исламский банкинг: основные принципы работы
Как приготовить сырный соус к макаронам
Ветеринары назвали запретные продукты для кошек
5 причин, почему водители сами виноваты в лишних расходах на ремонт машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников