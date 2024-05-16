Военнослужащий ВСУ сдался в плен, чтобы спасти свою жизнь.
Боец ВСУ Евгений Погребняк получил повестку, и уже на следующий день был призван в ряды Вооружённых сил Украины. Несмотря на то, что он не проходил медкомиссию, его отправили на передовую в Великую Новосёловку восполнять боевые потери подразделения.
Однако Евгений нашёл способ спасти свою жизнь. Он сдался в плен, следуя инструкции, которую обнаружил. Таким образом, он избежал опасности и спас свою жизнь.
"У нас не было тяжелой бронетехники, да и легкового транспорта тоже не было. Солдаты сбрасываются с зарплаты деньгами, чтобы добраться до места высадки. Доставки воды и еды тоже практически нет. Каждый может рассчитывать только на то, что смог взять из дома на семь суток. Этим и питаешься, и пьёшь", — говорит военнопленный о положении дел в украинской армии".
Военнослужащий ВСУ находился на позиции под обстрелом три дня. Будучи в дозоре, он обнаружил на бруствере бутылку с запиской на русском языке, где украинским солдатам предлагалось прекратить огонь и сдаться. Там же была подробная инструкция, как это сделать. Евгений не стал долго раздумывать и сдался в плен российским бойцам.
В МО РФ напоминают, что для связи с российскими солдатами украинским солдатам достаточно набрать в средствах связи позывной "Волга", после чего им объяснят, как безопаснее сдаться в плен, чтобы их не пристрелили свои же заградотряды.
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