ВСУ инициировали масштабный налёт беспилотников на территорию РФ

Министерство обороны РФ сообщает, что за прошедшую ночь были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВМС Украины на объекты на территории Российской Федерации.

Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported