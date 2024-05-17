ВСУ инициировали масштабный налёт беспилотников на территорию РФ

Министерство обороны РФ сообщает, что за прошедшую ночь были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВМС Украины на объекты на территории Российской Федерации.
Средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено:
51 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Крымского полуострова;
44 БПЛА над территорией Краснодарского края;
6 БПЛА над территорией Белгородской области;
1 БПЛА над территорией Курской области.
Кроме того, в акватории Чёрного моря морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота были уничтожены шесть безэкипажных катеров.
Итого в атаке было задействовано 102 беспилотника, это была одна из самых масштабных атак со стороны ВСУ. Однако ощутимого эффекта эта атака не принесла.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.