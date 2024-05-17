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ВСУ инициировали масштабный налёт беспилотников на территорию РФ

Силовые структуры » Военные новости

 Министерство обороны РФ сообщает, что за прошедшую ночь были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВМС Украины на объекты на территории Российской Федерации.

ВСУ инициировали масштабный налёт беспилотников на территорию РФ
Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено:

51 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Крымского полуострова;

44 БПЛА над территорией Краснодарского края;

6 БПЛА над территорией Белгородской области;

1 БПЛА над территорией Курской области.

Кроме того, в акватории Чёрного моря морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота были уничтожены шесть безэкипажных катеров.

Итого в атаке было задействовано 102 беспилотника, это была одна из самых масштабных атак со стороны ВСУ. Однако ощутимого эффекта эта атака не принесла. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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