ВСУ инициировали масштабный налёт беспилотников на территорию РФ

Министерство обороны РФ сообщает, что за прошедшую ночь были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВМС Украины на объекты на территории Российской Федерации.

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Средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено:

51 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Крымского полуострова;

44 БПЛА над территорией Краснодарского края;

6 БПЛА над территорией Белгородской области;

1 БПЛА над территорией Курской области.

Кроме того, в акватории Чёрного моря морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота были уничтожены шесть безэкипажных катеров.

Итого в атаке было задействовано 102 беспилотника, это была одна из самых масштабных атак со стороны ВСУ. Однако ощутимого эффекта эта атака не принесла.