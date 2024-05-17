Владимир Путин заявил, что у ВС РФ нет планов по взятию Харькова

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На итоговой пресс-конференции после государственного визита в Китай Владимир Путин ответил на вопрос касательно скорого взятия Харькова, что в ближайшее время овладение этим городом не планируется.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Владимир Путин разъяснил, что приоритетной целью наступления в Харьковской области является создание "санитарной зоны" для недопущения обстрелов Белгорода.

"Россия вынуждена создавать санитарную зону в ситуации с обстрелами жилых кварталов Белгорода".

Харьков является вторым по численности населением городом Украины с площадью 350 км2, и его штурм, как показывает практика за крупные города Донбасса, может привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Президент не уточнил, по какой причине штурм Харькова не рассматривается, но ранее он говорил о нежелательности потерь среди гражданского населения Украины.