Всё только начинается. Россия готова ввести главные силы на Харьковском направлении

Россия готова задействовать главные силы на Харьковском направлении

1:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тот в Киеве, кто говорит, что наступление армии России на Харьковском направлении захлебнулось, допускает серьёзную ошибку.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщают и западные эксперты, и украинские.

"Отдельные эксперты говорят, что сейчас наступление захлебнулось и тому подобное. Это информация из области информационных войн и информационной пропаганды. Дело в том, что противник ещё не вводил основные силы, он воюет только передовыми силами", — в частности, в эфире сказал экс-полковник СБУ Олег Стариков.

На Волчанском фронте российское командование бросило в бой четыре батальона, что чуть более полка. Затем оно ввело дополнительные силы, а затем начнётся ввод главных сил.

Армия России накапливает основные силы, после чего начнёт их ввод. На данный момент занимается плацдарм, и затем ВС РФ ударят, подытожил Стариков.

Кстати, Волчанск имеет крайне важное значение, как опорник и логистический центр националистов на границе с Белгородщиной.

На данном этапе самым главным остаётся вопрос — смогут ли русские бойцы быстро переправиться через р. Волчья, куда отступают украинские боевики, и создать на её южном берегу плацдарм? Он необходим, чтобы с него дальше двигаться на Белый Колодезь — крайне важный логистический центр армии Украины южнее Волчанска.

Также сегодня отмечается, что на сегодня Харьков досягаем для всех видов русской артиллерии.