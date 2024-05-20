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Всё только начинается. Россия готова ввести главные силы на Харьковском направлении

Россия готова задействовать главные силы на Харьковском направлении

1:37
Силовые структуры

Тот в Киеве, кто говорит, что наступление армии России на Харьковском направлении захлебнулось, допускает серьёзную ошибку.

Россия готова задействовать главные силы на Харьковском направлении
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщают и западные эксперты, и украинские.

"Отдельные эксперты говорят, что сейчас наступление захлебнулось и тому подобное. Это информация из области информационных войн и информационной пропаганды. Дело в том, что противник ещё не вводил основные силы, он воюет только передовыми силами", — в частности, в эфире сказал экс-полковник СБУ Олег Стариков.

На Волчанском фронте российское командование бросило в бой четыре батальона, что чуть более полка. Затем оно ввело дополнительные силы, а затем начнётся ввод главных сил.

Армия России накапливает основные силы, после чего начнёт их ввод. На данный момент занимается плацдарм, и затем ВС РФ ударят, подытожил Стариков.

Кстати, Волчанск имеет крайне важное значение, как опорник и логистический центр националистов на границе с Белгородщиной.

На данном этапе самым главным остаётся вопрос — смогут ли русские бойцы быстро переправиться через р. Волчья, куда отступают украинские боевики, и создать на её южном берегу плацдарм? Он необходим, чтобы с него дальше двигаться на Белый Колодезь — крайне важный логистический центр армии Украины южнее Волчанска.

Также сегодня отмечается, что на сегодня Харьков досягаем для всех видов русской артиллерии.

Россия готова главные силы на Харьковское направление
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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