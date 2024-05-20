Тот в Киеве, кто говорит, что наступление армии России на Харьковском направлении захлебнулось, допускает серьёзную ошибку.
Об этом сообщают и западные эксперты, и украинские.
"Отдельные эксперты говорят, что сейчас наступление захлебнулось и тому подобное. Это информация из области информационных войн и информационной пропаганды. Дело в том, что противник ещё не вводил основные силы, он воюет только передовыми силами", — в частности, в эфире сказал экс-полковник СБУ Олег Стариков.
На Волчанском фронте российское командование бросило в бой четыре батальона, что чуть более полка. Затем оно ввело дополнительные силы, а затем начнётся ввод главных сил.
Армия России накапливает основные силы, после чего начнёт их ввод. На данный момент занимается плацдарм, и затем ВС РФ ударят, подытожил Стариков.
Кстати, Волчанск имеет крайне важное значение, как опорник и логистический центр националистов на границе с Белгородщиной.
На данном этапе самым главным остаётся вопрос — смогут ли русские бойцы быстро переправиться через р. Волчья, куда отступают украинские боевики, и создать на её южном берегу плацдарм? Он необходим, чтобы с него дальше двигаться на Белый Колодезь — крайне важный логистический центр армии Украины южнее Волчанска.
Также сегодня отмечается, что на сегодня Харьков досягаем для всех видов русской артиллерии.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.