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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Часовом Яре ВС РФ штурмуют микрорайон "Канал", в Волчанске тяжёлые бои

США заставляют Зеленского продолжать держать в страхе страну

3:57
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

США заставляют Зеленского продолжать держать в страхе страну
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на воскресенье, 18 мая.

Харьковское направление

Российская армия в Волчанске и Липцах продвинулась на глубину до 600 метров. Продолжается наше давление в посёлке Бугроватка и направлении села Прилипка, где группировка РФ активно атакует. Переброска подразделений ВСУ для купирования российского прорыва показывает активность на данном фронте.

В Волчанске продолжаются жёсткие бои, при этом российские войска зашли на южную окраину, прорывая оборону националистов на реке Волчья. Это может привести к скорому уничтожению оставшихся сил врага.

В Липцах российские воины закрепляются на северных окраинах, армия Украины контратакует. Продолжаются бои за высотку к востоку от населённика, с которой просматривается сам посёлок в низине и район Северной Салтовки под Харьковом. Враг тянет резерв в соседние сёла Земляной Яр и Белый Колодезь.

Фланги Артёмовска

Продолжается движение ВС РФ в Часовом Яре и Клещеевке.

В Часовом Яре русская группировка штурмует микрорайон "Канал" — зашла с трёх сторон и заняла первые линии многоэтажных домов. Идут серьёзные бои. Армия Украины использует беспилотники и кассетные боеприпасы. Успехи в городском квартале обусловлены решительными действиями десанта ВДВ РФ, который продвинулся и отрезает у неприятеля укрепрайон, смешав все карты противнику.

В Клещеевке ВС РФ наступают и, по последней информации, контролируют половину посёлка, но господствующие высотки к западу обеспечивают преимущество ВСУ как обороняющейся стороне.

Сохраняется темп боёв восточнее села Калиновка, на территории заказника Ступки-Голубовские-2 и в районе села Красное.

Авдеевское направление

Тут русская группировка двигается северо-западнее села Уманского к Яснобродовке, выходит к пересечению автотрассы от Уманского к Нетайлово. В самом Уманском заканчивается зачистка последних позиций националистов на западной окраине. А на северных флангах российские бойцы ведут бои у Новопокровского, двигаясь вдоль балки Очеретино. Армия России подошла вплотную к населённому пункту Новоалександровка, где враг успел основательно окопаться.

Херсонское направление

Здесь заметно уменьшилась активность украинских беспилотников. Возможна ротация операторов дронов или их передислокация. Несмотря на большие потери, украинская армия продолжает форсировать реку Днепр. В ответ ВС РФ действуют на опережение — бьют по бандеровцам, "доставая" их и на правобережье.

Неонацисты продолжают наносить удары по мирному населению. В результате удара БПЛА националистов по автомобилю в Раденске погиб мирный житель.

Проблемы Украины

Военные комиссариаты по всей Украине передали полицейским запросы на поиски около 95 тысяч уклонистов, сообщает местная пресса со ссылкой на Национальную полицию.

Запад обеспокоен падением рейтинга киевской власти, особенно после принятия законов о мобилизации.

Владимир Зеленский чувствует уязвимость позиций и проводит чистки на фоне истечения срока полномочий, избавляясь от "неблагонадёжных". Его популярность в рядах ВСУ не превышает 20 процентов.

Но США с союзниками настойчиво ему рекомендуют не ослаблять хватку, продолжая "кошмарить" население и создавать атмосферу страха.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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